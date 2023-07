Il gran caldo ha la meglio anche sui saguari. Keystone

L'ondata di caldo eccessivo in Arizona sta facendo morire persino i «saguaro», i cactus giganti tipici del deserto di Sonora, non lontano da Phoenix.

Secondo quanto si legge sul sito della Cnn, il Desert Botanical Garden ha registrato una moria di piante appunto a causa del periodo prolungato di temperature elevate.

Il cactus è una specie che notoriamente resiste al caldo. Tuttavia non essendoci neanche di notte un abbassamento delle temperature, le piante non riescono a 'raffreddarsi' e vanno quindi in disidratazione.

Per questo sono più soggette alle infezioni e agli attacchi da parte degli insetti.

«Queste piante – ha spiegato la scienziata Tania Hernandez – si adattano al caldo, ma ad un certo punto hanno bisogno di raffreddarsi e serve anche la pioggia».

Alcune foto del Desert Botanical Garden mostrano i saguaro con il tronco spezzato e i rami a terra.

Secondo il National Park Service, l'ente parchi degli Stati Uniti, questa specie di cactus vive tra i 150 e 175 anni, in alcuni casi superando anche i 200 anni.

