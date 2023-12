Immagine d'illustrazione Keystone

Dopo 20 anni di carcere, una donna australiana è stata assolta dall'accusa di aver ucciso i suoi quattro figli. Un tribunale di Sydney ha infatti annullato la condanna per omicidio pronunciata nel 2003 contro Kathleen Folbigg.

La donna, che in passato era stata definita «la peggiore serial killer d'Australia», era già stata graziata e rilasciata a giugno. In precedenza, nuove scoperte scientifiche avevano messo in forte dubbio la sua colpevolezza.

«Per quasi un quarto di secolo ho affrontato incredulità e ostilità», ha detto giovedì Folbigg, che ha sempre sostenuto la sua innocenza, dopo la sua assoluzione. «Sono grata che la nuova scienza e la genetica mi abbiano dato risposte su come sono morti i miei figli».

Era accusata di aver ucciso i suoi quattro figli

Folbigg era stata condannata per l'omicidio di tre dei suoi figli e per l'omicidio colposo di un quarto bambino nel 2003.

L'ufficio del pubblico ministero l'aveva accusata di aver soffocato i bambini tra il 1989 e il 1999. Il bambino più piccolo aveva 19 giorni, il più grande circa 18 mesi.

In assenza di prove forensi, la Procura aveva sostenuto che era estremamente improbabile che quattro bambini fossero morti improvvisamente e senza spiegazione.

Gli inquirenti hanno pure fatto riferimento alle annotazioni sul diario della madre, che potevano essere interpretate come un'ammissioni di colpa.

Morte dovuta a rari difetti genetici

Negli ultimi anni, tuttavia, nuove scoperte scientifiche hanno suggerito che i bambini sono morti a causa di rari difetti genetici e congeniti. L'Accademia australiana delle scienze, tra gli altri, si è espressa a favore di Folbigg.

Dopo un'accurata revisione del caso, a giugno la donna, sulla cinquantina è stata quindi graziata e rilasciata dal carcere.

Ora la sentenza del 2003 è stata ufficialmente annullata e l'avvocato di Folbigg, Rhanee Rego, ha dichiarato che la sua cliente ha ora diritto a un risarcimento «significativo».

