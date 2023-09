L'Aare scorre non lontano da Palazzo federale. Keystone

Attivisti per il clima hanno tinto oggi di verde il fiume Aare a Berna. Obiettivo: attirare l'attenzione sulla dimostrazione ambientalista in programma il 30 settembre, scrive l'organizzazione Sciopero per il clima in un comunicato odierno.

Contattata dall'agenzia Keystone-Ats, la polizia fa sapere di aver ricevuto stamani intorno alle 08.00 informazioni da passanti che riferivano della strana colorazione del corso d'acqua, all'altezza del Monbijoubrücke, il ponte a sud del centro storico che collega i quartieri Monbijou e Kirchenfeld. Sono stati prelevati campioni che vengono attualmente analizzati. Al momento non vengono segnalate conseguenze per l'ambiente.

Klimaaktivist*innen färben die Aare grün mit Uranin, um auf die Klimademo am 30. September aufmerksam zu machen. In einer Woche kommen Menschen aus der ganzen Schweiz nach Bern, um lautstark für Klimagerechtigkeit einzustehen. 💚#KlimagerechtigkeitJetzt pic.twitter.com/mTzDAow7VG — Klimastreik Schweiz 🔥 #FossileWelleBrechen (@klimastreik) September 23, 2023

Stando agli ecologisti per colorare il fiume è stata usata l'uranina, un composto organico colorante non nocivo. «Quest'estate abbiamo percepito chiaramente gli effetti della crisi climatica: le ondate di calore hanno colpito la salute delle persone e migliaia di persone sono morte in Libia a causa di eventi meteorologici estremi», afferma un'attivista citata nella nota dell'organizzazione ambientalista. «È necessario un cambiamento ecologico e sociale radicale».

