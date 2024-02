Australia: trovati i corpi di un giornalista e del fidanzato, un agente accusato dell'omicidio

La scomparsa della coppia è stata considerata sospetta quando il 21 febbraio sono stati ritrovati i loro effetti personali sporchi di sangue in un sobborgo a sud di Sydney. KEYSTONE

La polizia australiana ha ritrovato i corpi di un presentatore televisivo e del suo fidanzato assistente di volo in un'area rurale fuori Sydney dopo le informazioni fornite da un agente di polizia accusato del loro omicidio.

La scoperta pone fine a una settimana di ricerche per trovare i resti del giornalista Jesse Baird, 26 anni, e dell'assistente di volo Qantas Luke Davies, 29 anni. Un agente di polizia di 28 anni, che in passato aveva avuto una relazione con Baird, è stato accusato dei due omicidi.

La polizia ritiene che i due siano stati uccisi in un'abitazione del centro di Sydney prima di essere caricati in borse da surf e trasportati in una zona di campagna a circa due ore dalla città.

I test balistici hanno dimostrato che un proiettile trovato nell'appartamento corrisponde a quello di un'arma da fuoco in dotazione alla polizia. L'arma è stata poi ritrovata nella cassaforte di una stazione di polizia.

La polizia sostiene che gli omicidi sono stati «di natura privata» e non un «crimine di odio gay». I corpi della coppia non sono ancora stati formalmente identificati e sarà effettuata un'autopsia per confermare la causa della morte, ha dichiarato la polizia.

SDA