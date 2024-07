Violenta esplosione a Mosca, giallo sull'identità dei feriti

Una terribile esplosione ha scosso stamattina la periferia nord di Mosca distruggendo un'auto e ferendo le due persone a bordo: a denunciarlo sono state le stesse autorità russe, secondo cui la deflagrazione sarebbe stata provocata da «un oggetto non identificato». La vicenda però resta avvolta nel mistero: a partire dall'identità delle vittime, che sarebbero ora ricoverate in ospedale. Chi sono le persone ferite? Alcuni media russi sostengono che si tratti di un funzionario militare e di sua moglie. Ma non c'è assolutamente nulla di certo e le supposizioni si accavallano e si contraddicono creando un quadro piuttosto confuso.

Delle auto distrutte dall'esplosione a Mosca. KEYSTONE/EPA/YURI KOCHETKOV

SDA

I servizi segreti russi nel pomeriggio hanno dichiarato che una persona «sospettata» aveva raggiunto la Turchia, e poco dopo il ministro dell'interno di Ankara, Ali Yerlikaya, ha annunciato l'arresto a Bodrum, località turca sulla costa del Mare Egeo, di un cittadino russo che sarebbe atterrato sulle coste del Mediterraneo con un volo da Mosca. La Russia pare abbia aperto un'inchiesta per «tentato omicidio». E una fonte citata dall'agenzia di stampa non governativa russa Interfax sostiene che la polizia russa stia seguendo diverse piste, compresa «una connessione ucraina».

Dall'inizio della guerra, diverse persone considerate vicine al Cremlino o a favore dell'aggressione armata contro l'Ucraina sono state uccise o ferite. Ma non è detto che sia il caso dell'esplosione di oggi, visto che le autorità russe non hanno svelato l'identità delle persone ferite.

Kiev intanto respinge ogni accusa. «Noi ovviamente non abbiamo nulla a che fare con tutto ciò», ha detto il consigliere presidenziale ucraino Mikhailo Podolyak, aggiungendo poi, secondo il giornale in lingua inglese con sede a Mosca The Moscow Times, una frase alquanto insolita: «Per quanto ne so, si è verificato un malfunzionamento con l'impianto del gas nell'auto», ha affermato.

Chi sono i feriti?

L'agenzia di stampa ufficiale russa Tass mercoledì mattina sosteneva che nell'esplosione fossero rimasti feriti Andrei Torgashov, che l'agenzia identificava come un partecipante al conflitto in Ucraina, e la moglie. Ma un'altra agenzia statale russa, Ria Novosti, qualche ora dopo ha riportato la smentita dei due coniugi. «Naturalmente è una cosa completamente falsa», ha detto Torgashov, sottolineando pure di non prestare più servizio nelle forze armate russe.

Mentre qualcuno ipotizza una quasi omonimia, altre tesi non confermabili giungono da Kommersant, ritenuto il maggiore quotidiano politico-finanziario russo, secondo cui nell'esplosione sarebbe rimasto ferito un maggiore di 49 anni dei servizi segreti militari di Mosca.

E dall'agenzia Interfax, che citando proprie fonti sostiene che l'auto appartenesse a un colonnello delle forze russe e che a provocare l'esplosione sia stato un ordigno con 500 grammi di tritolo piazzato sotto il sedile del conducente.

Esplosione estremamente violenta

I giornali russi sostengono che una Toyota Land Cruiser sia saltata in aria attorno alle 6.30 in un quartiere del nord di Mosca. L'esplosione, secondo Tass, sarebbe stata così violenta che il ferito seduto al posto di guida avrebbe perso gli arti inferiori.

Un video ripreso da diversi giornali russi e pubblicato in rete anche dall'agenzia di stampa britannica Reuters – ma la cui autenticità non è confermabile – mostra quello che sarebbe in teoria il momento della deflagrazione, filmato forse da una telecamera a circuito chiuso.

Vi si vede una persona lasciare qualcosa sui sedili posteriori di un'auto color argento e poi sedersi al posto di guida. Poco dopo c'è l'esplosione.

SDA