Joseph Ruddy è un importante procuratore federale che si dedica alla lotta contro la droga. È quello che ha detto a un agente di polizia che ha cercato di arrestarlo per guida in stato di ebbrezza. Agente Taylor Grant/Dipartimento di polizia di Tampa/Keystone

In qualità di procuratore federale degli Stati Uniti, Joseph Ruddy agisce contro gli spacciatori di droga. Di recente è balzato agli «onori» della cronaca per aver causato un incidente dopo essersi messo alla guida completamente ubriaco. E quando è stato avvicinato da un agente di polizia, ha cercato di intimidirlo mostrandogli il suo biglietto da visita.

Hai fretta? blue News riassume per te Un noto procuratore americano, che si è fatto un nome per il suo lavoro contro gli spacciatori di droga, ha causato un incidente mentre era ubriaco alla guida ed è poi fuggito.

Quando è stato avvicinato da un agente di polizia fuori da casa sua, gli ha mostrato il suo biglietto da visita, forse per sfruttare il suo status e dissuaderlo dall'effettuare un arresto.

Ora dovrà affrontare un processo per guida in stato di ebbrezza con danni alla proprietà. Mostra di più

Il procuratore federale Joseph Ruddy è una delle figure più importanti nella lotta statunitense contro la droga. Nel 2000 ha fondato la PANEX, una task force dotata di un ampio budget per combattere il contrabbando di cocaina.

Ma questa estate Ruddy ha fatto una vera figuraccia: si è schiantato con la sua auto contro un'altra vettura mentre era completamente ubriaco e, come se non bastasse, è poi fuggito.

E quando un agente di polizia lo ha affrontato davanti a casa sua, ha tirato fuori dal taschino il suo biglietto da visita, nel tentativo forse di intimidirlo con il suo ruolo di procuratore ed evitare così l'arresto .

La videocamera ha registrato lo scontro

Quanto è avvenuto è stato ripreso dalla bodycam del poliziotto. «Si rende conto che se venissero visionati i filmati della mia telecamera, le cose per lei si metterebbero molto male?», chiede l'agente al pubblico ministero, il quale riesce a malapena a restare in piedi e si appoggia a un SUV per sostenersi.

«È difficile giudicare questo come qualcosa di diverso da un tentativo di convincere ingiustamente l'ufficiale di polizia ad andarci piano con lui», ha dichiarato all'agenzia di stampa AP la professoressa di etica legale Kathleen Clark della Washington University di St Louis dopo aver esaminato la registrazione.

Dopo l'incidente, Ruddy ha lavorato in tribunale per due mesi

Da sapere che Ruddy ha la reputazione di un duro procuratore che è riuscito a far estradare dagli Stati Uniti alcuni dei principali contrabbandieri colombiani del famigerato cartello di Cali. La maggior parte dei suoi casi, tuttavia, prende di mira alcuni semplici spacciatori che si trovano in fondo alla gerarchia di potere del traffico di droga.

Il PANEX viene inoltre criticato perché troppo costoso: la task force indaga infatti sul traffico di droga in tutto il mondo. Ma, in tempi in cui anche un presidente democratico come Joe Biden concentra la sua attenzione politica sugli interessi nazionali (guerra in Ucraina a parte), molti si chiedono perché gli Stati Uniti dovrebbero finanziare una forza di polizia antidroga globale.

Curioso è che Ruddy abbia rappresentato gli Stati Uniti in tribunale per altri due mesi, l'ultima volta due settimane fa, dopo l'incidente che ha causato.

Proprio la settimana scorsa Joseph Ruddy stava ancora svolgendo le sue funzioni di procuratore federale. Nella foto è comparso per un'udienza in tribunale il 1 settembre. AP Photo/Keystone

«Non ha nemmeno rallentato»

Contattato dall'AP, il Dipartimento di giustizia statunitense ha sottolineato che Ruddy era stato rimosso dal suo incarico di supervisore dell'ufficio federale a Tampa, in Florida, quattro giorni dopo l'incidente. Lì si trova anche la sede della PANEX. Il caso è stato ora consegnato all'ispettore generale per le indagini.

Il tasso alcolico di Ruddy al momento dell'incidente era dello 0,17%, più del doppio del limite legale. L'accusa è di guida in stato di ebbrezza e danni materiali.

Nonostante le dichiarazioni dei testimoni e l'ammissione dello stesso procuratore di essere fuggito dopo quanto avvenuto, non è stato accusato di omissione di soccorso.

«Non ha nemmeno frenato», ha detto un testimone alla polizia. «Continuava a guidare e a sterzare di lato. Pensavo che avrebbe fatto del male a qualcun altro, quindi l'ho seguito finché non ho visto la targa e poi ho chiamato la polizia».