Il comune bernese di Brienz, colpito dalle intemperie quest'estate, sta per adottare una misura radicale per evitare che simili eventi si ripetano (foto d'archivio). KEYSTONE

Il comune bernese di Brienz, colpito dalle intemperie quest'estate, sta per adottare una misura radicale per evitare che simili eventi si ripetano. In serata ha annunciato l'intenzione di deviare il corso d'acqua che attraversa il villaggio e che ha causato gravi danni.

Il 12 agosto, il Milibach ha rotto gli argini. Il collettore alluvionale situato sopra il villaggio è stato completamente ostruito da legname e pietre e una colata detritica ha causato gravi danni alle case e alle infrastrutture.

Il team incaricato di sviluppare un piano di protezione dalle inondazioni ritiene che sia necessario correggere il corso del torrente in modo che non scorra più al centro del comune.

Per raggiungere questo obiettivo, almeno una casa dovrà essere demolita e alcuni contadini dovranno cedere terreni agricoli. Sono in corso discussioni con i proprietari di queste terre.

