Oggetto sospetto consegnato in posto di polizia a Berna: conteneva polvere da sparo ma era senza detonatore. (Immagine d'illustrazione) Keystone

Un oggetto sospetto, che è poi risultato contenere della polvere da sparo, è stato consegnato martedì pomeriggio in un posto di polizia a Berna. Essendo privo di detonatore, non c'è stato alcun pericolo per la popolazione o il personale.

L'oggetto è stato consegnato al posto di polizia della zona del Nordring a Berna, da una terza persona, ha detto in serata a Keystone-ATS il il portavoce della polizia Thomas Ernst. Non si sa dove questa persona abbia trovato l'oggetto cilindrico.

L'edificio ha dovuto essere parzialmente evacuato per motivi di sicurezza. L'area tra Wyleregg e Breitenrainstrasse è stata chiusa al traffico e ci sono state cancellazioni e ritardi sulla linea 20 dell'autobus.

All'interno dell'oggetto sono stati trovati dei sacchetti di plastica. «Nei sacchetti e nel contenitore abbiamo trovato polvere da sparo», ha detto Ernst.

«Ma poiché non c'era alcun dispositivo di accensione, non c'è stato alcun pericolo». In simili situazioni la polizia consiglia in ogni caso di non toccare oggetti sconosciuti, ma allarmare direttamente le forze dell'ordine.

daoe, ats