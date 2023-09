Le biblioteche elvetiche hanno il vento in poppa dopo la pandemia. (immagine d'archivio) Keystone

In parte chiuse durante la pandemia, le biblioteche della Svizzera hanno ritrovato il loro pubblico nel 2022, con quasi 38 milioni di entrate, ossia un aumento del 28% rispetto al 2021. Oltre ai prestiti di libri, le attività organizzate riscuotono un gran successo.

In media, una biblioteca ha registrato 25'600 entrate nel corso dell'anno, rispetto ai 20'000 del 2021, ha indicato l'Ufficio federale di statistica (UST) in una nota odierna. Sono 1480 le biblioteche accessibili al pubblico in Svizzera, una cifra lievemente più bassa rispetto al 2021 (1486).

Nel 2022, le biblioteche hanno prestato 40 milioni di libri e altri media fisici, cifra rimasta stabile rispetto all'anno precedente. Durante la pandemia, le biblioteche hanno proposto un sistema «click & collect» che ha permesso al pubblico di continuare a prendere in prestito libri, rileva la responsabile della statistica, Laurène Stauffer, interrogata dall'agenzia Keystone-ATS.

Le attività organizzate dalle biblioteche hanno nuovamente attirato molta gente. Nel 2022, l'UST ha contato più di 68'000 manifestazioni, visite guidate, corsi e formazioni. Ciò rappresenta un aumento di più del 42% in confronto al 2021. Il pubblico che ha partecipato a questi eventi è anch'esso aumentato di più del 54% in un anno, per raggiungere circa 1,3 milioni di persone.

La prima statistica completa sulle biblioteche elvetiche è stata realizzata nel 2021 (sull'anno 2020). Per questa ragione, non è possibile un confronto con le cifre raccolte in precedenza.

fb, ats