Un bambino è caduto dalla finestra in Germania. Un passante lo ha afferrato e lo ha salvato. Poi, quando la madre ha portato il piccolo in ospedale, nell'appartamento è scoppiato un incendio.

Venerdì sera, nella città tedesca di Darmstadt, un passante ha afferrato un bambino che stava cadendo dal terzo piano di un edificio residenziale. Poi, mentre la madre 29enne era in ospedale con il piccolo, è scoppiato un incendio nel suo appartamento.

Secondo i primi accertamenti, il bimbo è rimasto leggermente ferito nella caduta ed è stato portato in ospedale per precauzione, ha dichiarato la polizia.

Secondo le prime indagini, l'incendio potrebbe essere stato causato da cibo bruciato. Il fratello di sette anni del piccolo precipitato sarebbe rimasto nell'appartamento mentre la madre era in ospedale.

Secondo quanto riferito, il rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Anche il bambino di sette anni è stato portato in ospedale per precauzione. L'appartamento non è più abitabile.

Come mai il bimbo è caduto?

Non si sa ancora come il bambino sia caduto, poco dopo le 20.00. Secondo le informazioni disponibili, anche la madre e il fratello si trovavano nell'appartamento in quel momento.

La polizia è alla ricerca di testimoni, anche per chiarire l'identità del pedone che potrebbe aver salvato la vita del piccolo.

