La carrozza danneggiata è stata recuperata dalla strada da un carro attrezzi. Keystone

Una carrozza trainata da cavalli e con a bordo tre persone si è rovesciata ieri sera su una strada asfaltata nei pressi di Lupsingen (BL). Due passeggeri sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale. I tre equini sono invece rimasti illesi.

L'incidente è avvenuto attorno alle 20:00, quando il veicolo ha affrontato una curva, indica in un comunicato odierno la polizia cantonale di Basilea Campagna.

Impauriti a seguito dell'impatto, gli animali da traino hanno proseguito la loro corsa, trascinando la carrozza inclinata ancora per qualche metro prima di arrestarsi.

La cocchiera 52enne come pure una passeggera di 24 anni hanno riportato lesioni di media entità e, dopo i primi interventi prestati dai servizi di soccorso intervenuti sul posto, sono state trasportate in nosocomio. Il terzo occupante del veicolo, un secondo passeggero, non ha invece riportato ferite.

daoe, ats