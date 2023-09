Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Allo sportello per neonati dell'ospedale renano Bethesda è stato depositato questa mattina un bebè. Il piccolo gode di buona salute, e si trova sotto osservazione nel medesimo nosocomio per ulteriori accertamenti, come si apprende da un comunicato diramato oggi sul sito internet delle autorità cantonali.

L'Autorità regionale di protezione dei minori e degli adulti (KESB) ha ora lanciato un appello alla madre a presentarsi presso l'autorità competente, in modo tale da poter trovare la soluzione migliore per il piccolo in collaborazione con gli specialisti, si legge nel comunicato.

L'ospedale basilese Bethesda dispone di uno sportello per neonati dal 2015. Da allora, fa sapere il nosocomio, sono stati depositati nell'apposito sportello quattro neonati (incluso l'arrivo odierno).

Lo scopo di questo servizio è quello di dare alle madri in situazioni disperate l'opportunità di affidare il proprio neonato in mani sicure e in maniera anonima. Lo sportello neonati è gestito in collaborazione con la fondazione Aiuto svizzero per madre e bambino ASMB.

