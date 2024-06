Chico e Candice si sono lasciati. (foto d'archivio) Instagram

Chico ha vinto più volte il jackpot della lotteria. In amore, però, non ha avuto la stessa fortuna: lui e la sua ragazza si sono infatti lasciati.

Sven Ziegler, Zürich Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Kürsat Y. alias «Chico» ha reso pubblica la sua vincita alla lotteria di quasi 10 milioni di euro.

Più di 800.000 persone lo seguono su Instagram.

blue News lo aveva intervistato qualche mese fa e aveva raccontato la sua incredibile vicenda, compresa la storia d'amore con una poliziotta. Ora però Chico e Candice si sono lasciati. Mostra di più

Dopo quasi due anni, Kürsat Yildirim, colui che ha vinto 10 milioni alla lotteria in Germania, meglio conosciuto come Chico, ha annunciato la separazione dalla fidanzata Candice.

Ha confermato a «bild.de»: «È vero, ci siamo lasciati. Non ha funzionato tra noi, è un peccato». Nonostante la rottura augura alla poliziotta «tutto il meglio nella vita».

Anche Candice ha confermato la fine della storia d'amore su Instagram e ha annunciato che si sta prendendo una pausa.

Il motivo esatto per il quale hanno deciso di dividersi non è chiaro. Chico spiega: «Forse siamo troppo diversi. Abbiamo hobby diversi, una diversa cerchia di amici e spesso opinioni diverse». Il milionario precisa che non c'è nessun'altra donna nella sua vita.

Un'altra donna? «Ora me la prendo comoda»

La notizia arriva poco dopo che Chico ha acquistato un attico sul lago Phoenix a Dortmund. Di recente ha raccontato come Candice lo abbia aiutato ad arredare l'appartamento da 1,5 milioni di euro.

Non vuole trovare subito una nuova compagna. Ha intenzione di «prendersela comoda per ora», ma spera di ritrovare prima o poi una donna e di mettere su famiglia.

La relazione tra Chico, un ex detenuto, e Candice, una poliziotta, è iniziata in modo insolito durante una sosta stradale (vedi articoli correlati).

All'inizio la loro storia sembrava funzionare, nonostante le loro differenze, che sarebbero però diventate inconciliabili col passare del tempo.