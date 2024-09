Kürsat Yildirim alla registrazione del talk show della WDR «Kölner Treff» nel settembre 2023. IMAGO/Future Image

Kürsat Yildirim, alias «Chico», ha lasciato il suo lavoro dopo una vincita milionaria alla lotteria tedesca, acquistando tra le altre cose auto di lusso. Adesso il tedesco sta rivendendo la sua Ferrari dopo averci percorso solo pochi chilometri. L'ex gruista ha problemi di soldi? Ecco la sua risposta.

Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex gruista Kürsat Yildirim di Dortmund ha vinto il jackpot della lotteria tedesca nel 2022. Il 43enne ha vinto 9,9 milioni di euro (circa 9,67 milioni di franchi svizzeri).

«Chico», come è conosciuto in Germania e nella Svizzera tedesca, ha acquistato diverse auto di lusso con la sua vincita, tra cui una Ferrari e una Porsche.

Adesso però sta vendendo il suo Cavallino Rampante, la «488 Pista». Ha problemi di soldi?

L'uomo di Düsseldorf risponde. Mostra di più

Ha realizzato ciò che molti sognano: l'ex gruista Kürsat Yildirim ha vinto quasi dieci milioni di franchi alla lotteria e ha lasciato il suo lavoro.

Da allora, vive la sua vita nella corsia di sorpasso, con tanto di auto potenti. Il 43enne si è regalato una Porsche e una Ferrari.

Ma ora sta per dire addio al suo tesoro italiano su quattro ruote. Chico, come è conosciuto Oltralpe e in Germania, ha restituito la sua «488 Pista» - con un valore di acquisto di 730'000 euro - al concessionario.

Quest'ultimo dovrà ora rivendere la Ferrari, come riporta «Bild.de». Chico ha problemi di soldi e quindi deve rottamare la sua nuova auto di lusso con soli 7'200 chilometri all'attivo?

Il milionario preferisce le proprietà alle auto veloci

Chico ha spiegato così la vendita della sua macchina: «No, nessuno si deve preoccupare, ma sono diventato un po' più ragionevole e preferisco investire i miei soldi in immobili. Alla fine, l'auto è solo un capitale morto e costa troppo da mantenere. E ho ancora la mia Porsche».

Solo l'assicurazione della Ferrari gli costa 5'580 euro (5'200 franchi) all'anno.

Secondo Bild.de, Kürsat Yildirim ha firmato di recente il suo primo contratto di acquisto di una proprietà, per un condominio.

Tuttavia ha dovuto chiedere un prestito per la settima casa: «Avrebbe potuto avere senso, ma i debiti non fanno per me. Non potevo permetterlo. Ora voglio usare il denaro ricavato dalla vendita dell'auto per estinguere il prestito», rivela il 43enne.