Chiusi in cantina da 9 anni aspettando la fine del mondo

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/43bfb194-ec84-427b-b27c-923a2bdb11e6.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/43bfb194-ec84-427b-b27c-923a2bdb11e6.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/43bfb194-ec84-427b-b27c-923a2bdb11e6.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/43bfb194-ec84-427b-b27c-923a2bdb11e6.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/43bfb194-ec84-427b-b27c-923a2bdb11e6.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/43bfb194-ec84-427b-b27c-923a2bdb11e6.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A Hagen, in Germania, un bambino di otto anni e suo fratello di cinque si sono concessi una piccola fuga notturna con l'auto dei loro genitori. I due non sono arrivati lontano e «hanno tamponato un rimorchio spingendolo contro un'altra auto posteggiata» secondo quanto riportato dalla polizia. Nessuno è rimasto ferito, ma l'auto dei due monelli ha subito danni tali da dover essere rimorchiata.<br/>Immagine: Polizei Hagen/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/60e167bc-0d5e-44c4-ba0c-70ff59089f70.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/60e167bc-0d5e-44c4-ba0c-70ff59089f70.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/60e167bc-0d5e-44c4-ba0c-70ff59089f70.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/60e167bc-0d5e-44c4-ba0c-70ff59089f70.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/60e167bc-0d5e-44c4-ba0c-70ff59089f70.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/60e167bc-0d5e-44c4-ba0c-70ff59089f70.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Carico e pronto a partire: un treno da collaudo a batterie nella stazione centrale di Kiel, in Germania. Il costruttore di treni svizzero Stadler Rail e la società di trasporto locale dello Schleswig-Holstein intendono introdurre 55 automotrici a batterie su alcune tratte a partire dal 2022.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/ab6200fa-1a06-4f7c-896f-b751d5747aa6.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/ab6200fa-1a06-4f7c-896f-b751d5747aa6.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/ab6200fa-1a06-4f7c-896f-b751d5747aa6.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/ab6200fa-1a06-4f7c-896f-b751d5747aa6.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/ab6200fa-1a06-4f7c-896f-b751d5747aa6.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/ab6200fa-1a06-4f7c-896f-b751d5747aa6.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Nella provincia tailandese di Krabi, alcuni abitanti hanno avvistato un enorme cobra reale che ha seminato il terrore nella regione. Alcuni cacciatori di serpenti di un'organizzazione in difesa degli animali, chiamati sul posto, sono infine riusciti a intrappolare in un tubo di scarico il rettile velenoso lungo quattro metri e dal peso di 15 kg. L'animale è poi stato trasferito in una riserva naturale.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/2b948e7e-5e82-4746-a798-63a0ee167387.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/2b948e7e-5e82-4746-a798-63a0ee167387.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/2b948e7e-5e82-4746-a798-63a0ee167387.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/2b948e7e-5e82-4746-a798-63a0ee167387.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/2b948e7e-5e82-4746-a798-63a0ee167387.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/2b948e7e-5e82-4746-a798-63a0ee167387.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Ricerca nel fango: Yoshiki Yoshimura (17 anni) cerca nel fango ciò che può ancora essere salvato nella sua casa distrutta dal tifone Hagibis. La situazione in Giappone, dopo il passaggio del tifone devastatore, rimane molto tesa. Continuano a giungere segnalazioni di persone scomparse, tanto che il bilancio delle vittime non cessa di aumentare.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/044daca4-9128-4373-b7cb-1f788593fe47.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/044daca4-9128-4373-b7cb-1f788593fe47.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/044daca4-9128-4373-b7cb-1f788593fe47.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/044daca4-9128-4373-b7cb-1f788593fe47.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/044daca4-9128-4373-b7cb-1f788593fe47.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/044daca4-9128-4373-b7cb-1f788593fe47.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Culto: una guaritrice venera la mitica regina indigena Maria Lionza con un rituale su di una montagna del Venezuela. I fedeli chiedono una guarigione spirituale e una protezione contro la stregoneria oppure ringraziano la dea di averli guariti da una malattia.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/ea2e472e-1a3d-4780-9846-929a173bad9f.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/ea2e472e-1a3d-4780-9846-929a173bad9f.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/ea2e472e-1a3d-4780-9846-929a173bad9f.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/ea2e472e-1a3d-4780-9846-929a173bad9f.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/ea2e472e-1a3d-4780-9846-929a173bad9f.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/15/ea2e472e-1a3d-4780-9846-929a173bad9f.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Disordini: i pompieri tentano di spegnere un incendio sull'isola greca di Samos. Nel sovraffollato campo per migranti ci sono stati degli scontri fra siriani e afgani.<br/> </p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/89e2d2d1-2f38-4892-9b2d-e63a37eeb5f4.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/89e2d2d1-2f38-4892-9b2d-e63a37eeb5f4.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/89e2d2d1-2f38-4892-9b2d-e63a37eeb5f4.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/89e2d2d1-2f38-4892-9b2d-e63a37eeb5f4.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/89e2d2d1-2f38-4892-9b2d-e63a37eeb5f4.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/89e2d2d1-2f38-4892-9b2d-e63a37eeb5f4.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>La festa nazionale spagnola ha avuto inizio con un'impressionante sfilata militare a Madrid. Un paracadutista con la bandiera spagnola, o «rojigualda», sarebbe dovuto atterrare davanti a re Felipe VI. Sfortunatamente è stato vittima di una spettacolare disavventura: è infatti finito su di un lampione al quale è rimasto attaccato per diversi istanti prima di poter essere liberato.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/e21774b8-7ec9-434f-97e3-3215fc2ebd82.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/e21774b8-7ec9-434f-97e3-3215fc2ebd82.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/e21774b8-7ec9-434f-97e3-3215fc2ebd82.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/e21774b8-7ec9-434f-97e3-3215fc2ebd82.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/e21774b8-7ec9-434f-97e3-3215fc2ebd82.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/e21774b8-7ec9-434f-97e3-3215fc2ebd82.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>I partecipanti ad un laboratorio «Do it yourself» organizzato dalle pompe funebri tedesche «Abschied» (Addio) hanno fabbricato una bara con assi preassemblate.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/f4357800-a643-4df4-bdef-f3f2c3b5a46f.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/f4357800-a643-4df4-bdef-f3f2c3b5a46f.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/f4357800-a643-4df4-bdef-f3f2c3b5a46f.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/f4357800-a643-4df4-bdef-f3f2c3b5a46f.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/f4357800-a643-4df4-bdef-f3f2c3b5a46f.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/f4357800-a643-4df4-bdef-f3f2c3b5a46f.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>I re delle zucche: evidentemente i belgi hanno un dono particolare nel far crescere zucche giganti. In occasione del campionato europeo della zucca più grande svoltosi a Ludwigsburg in Germania, ben tre belgi sono saliti sul podio, con le loro zucche dal peso compreso fra i 1013 e gli 860 chilogrammi.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/b986be5f-1343-4f28-8193-93a84b7274ef.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/b986be5f-1343-4f28-8193-93a84b7274ef.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/b986be5f-1343-4f28-8193-93a84b7274ef.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/b986be5f-1343-4f28-8193-93a84b7274ef.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/b986be5f-1343-4f28-8193-93a84b7274ef.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/b986be5f-1343-4f28-8193-93a84b7274ef.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Polverizzato: un jet dell'aviazione reale canadese si è schiantato e ha preso fuoco durante lo spettacolo aereo «Atlanta Air Show» a Hampton in Georgia, Stati Uniti. Il pilota è riuscito a uscire dal velivolo grazie al sedile eiettabile.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/f4c100da-840e-4342-9a9b-d03e3183305d.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/f4c100da-840e-4342-9a9b-d03e3183305d.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/f4c100da-840e-4342-9a9b-d03e3183305d.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/f4c100da-840e-4342-9a9b-d03e3183305d.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/f4c100da-840e-4342-9a9b-d03e3183305d.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/f4c100da-840e-4342-9a9b-d03e3183305d.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Violenta collisione: un bus e un tram del trasporto pubblico basilese (BVB) si sono scontrati domenica mattina a Basilea. Diciassette persone sono state condotte in ospedale fra cui il conducente del tram.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/d4ccdcc1-e4c9-45a6-8a95-81a3561c0f23.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/d4ccdcc1-e4c9-45a6-8a95-81a3561c0f23.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/d4ccdcc1-e4c9-45a6-8a95-81a3561c0f23.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/d4ccdcc1-e4c9-45a6-8a95-81a3561c0f23.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/d4ccdcc1-e4c9-45a6-8a95-81a3561c0f23.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/14/d4ccdcc1-e4c9-45a6-8a95-81a3561c0f23.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Efficace? Un manifestante si protegge con una maschera antigas improvvisata durante uno scontro con la polizia a Quito. Tuttavia, dopo dieci giorni di proteste ininterrotte in Ecuador, si terranno finalmente delle discussioni fra il governo e i responsabili delle popolazioni indigene.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/9a4d9864-aa4f-4207-a1d3-b63c92a9d1b8.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/9a4d9864-aa4f-4207-a1d3-b63c92a9d1b8.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/9a4d9864-aa4f-4207-a1d3-b63c92a9d1b8.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/9a4d9864-aa4f-4207-a1d3-b63c92a9d1b8.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/9a4d9864-aa4f-4207-a1d3-b63c92a9d1b8.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/9a4d9864-aa4f-4207-a1d3-b63c92a9d1b8.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Alcuni scienziati studiano dei pesci morti sulla spiaggia di una riserva naturale a sud di Manila, nelle Filippine. In totale, 30 tonnellate di animali morti, appartenenti a specie differenti, sarebbero state rinvenute sul posto. La causa di questo decesso massivo è ancora ignota.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/32db4f4d-2770-4690-99cf-ad8afbf1bcaf.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/32db4f4d-2770-4690-99cf-ad8afbf1bcaf.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/32db4f4d-2770-4690-99cf-ad8afbf1bcaf.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/32db4f4d-2770-4690-99cf-ad8afbf1bcaf.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/32db4f4d-2770-4690-99cf-ad8afbf1bcaf.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/32db4f4d-2770-4690-99cf-ad8afbf1bcaf.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>La polizia non ha apprezzato la performance: i funzionari di Glasgow non credevano ai loro occhi quando sono passati davanti a questo veicolo. Il conducente aveva, infatti, legato una serie di voluminose poltrone alla sua Mercedes, riuscendo ad infilarne (per modo di dire) soltanto una nel bagagliaio.<br/>Immagine: Dukas</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/e05a68ae-e407-4ee7-b62b-a775b4bd9402.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/e05a68ae-e407-4ee7-b62b-a775b4bd9402.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/e05a68ae-e407-4ee7-b62b-a775b4bd9402.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/e05a68ae-e407-4ee7-b62b-a775b4bd9402.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/e05a68ae-e407-4ee7-b62b-a775b4bd9402.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/e05a68ae-e407-4ee7-b62b-a775b4bd9402.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Pronto per la generazione selfie: un'installazione dedicata a King Kong in una sala espositiva dell’Empire State Building. Si tratta di uno dei grattacieli più antichi, più alti e popolati di New York, ma la concorrenza si fa sentire. Dopo il costoso rinnovo dello spazio espositivo e delle terrazze panoramiche, l'edificio è tornato fra le preferenze dei visitatori.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/f093bfe2-1610-4ec4-956c-0ecbab01af42.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/f093bfe2-1610-4ec4-956c-0ecbab01af42.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/f093bfe2-1610-4ec4-956c-0ecbab01af42.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/f093bfe2-1610-4ec4-956c-0ecbab01af42.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/f093bfe2-1610-4ec4-956c-0ecbab01af42.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/f093bfe2-1610-4ec4-956c-0ecbab01af42.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un muro d'acqua: un'enorme onda colpisce la costa di Kiho nell'ovest del Giappone. Il Paese si sta preparando all'arrivo del tifone «Hagibis».<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/9fd2564a-2e67-4797-a27e-42377a9f6324.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/9fd2564a-2e67-4797-a27e-42377a9f6324.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/9fd2564a-2e67-4797-a27e-42377a9f6324.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/9fd2564a-2e67-4797-a27e-42377a9f6324.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/9fd2564a-2e67-4797-a27e-42377a9f6324.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/9fd2564a-2e67-4797-a27e-42377a9f6324.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Applausi femminili: per la prima volta da quasi 40 anni, le donne iraniane hanno il diritto di recarsi allo stadio di calcio. Fra 3500 e 4000 iraniane hanno assistito alla partita di qualificazione per la Coppa del mondo fra l'Iran e la Cambogia.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/a7cbfe90-03d2-419f-a19e-22e87b9ec87e.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/a7cbfe90-03d2-419f-a19e-22e87b9ec87e.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/a7cbfe90-03d2-419f-a19e-22e87b9ec87e.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/a7cbfe90-03d2-419f-a19e-22e87b9ec87e.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/a7cbfe90-03d2-419f-a19e-22e87b9ec87e.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/11/a7cbfe90-03d2-419f-a19e-22e87b9ec87e.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>L'ora degli addii: candele, fiori e messaggi scritti a mano davanti alla casa del cantante Karel Gott, scomparso il 1° ottobre all'età di 80 anni. Oggi i fan della stella della canzone dicono addio al loro idolo. Centinaia di migliaia di persone sono attese nella capitale ceca.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/067760c5-d9d3-42d2-a917-1d4b3b34c315.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/067760c5-d9d3-42d2-a917-1d4b3b34c315.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/067760c5-d9d3-42d2-a917-1d4b3b34c315.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/067760c5-d9d3-42d2-a917-1d4b3b34c315.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/067760c5-d9d3-42d2-a917-1d4b3b34c315.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/067760c5-d9d3-42d2-a917-1d4b3b34c315.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Quando Holly e Chris Persic hanno messo in moto la loro auto, nella zona di Pittsburgh, Stati Uniti, hanno sentito odore di bruciato. È stato guardando nel vano motore che ne hanno scoperta la ragione: alcuni scoiattoli avevano utilizzato quel luogo asciutto per immagazzinare le loro provviste per l’inverno. Sotto il cofano vi erano, infatti, più di 200 noci e una gran quantità di erba per fare il nido.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/911aec2c-de32-42e4-b4df-b2e130a1f365.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/911aec2c-de32-42e4-b4df-b2e130a1f365.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/911aec2c-de32-42e4-b4df-b2e130a1f365.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/911aec2c-de32-42e4-b4df-b2e130a1f365.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/911aec2c-de32-42e4-b4df-b2e130a1f365.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/911aec2c-de32-42e4-b4df-b2e130a1f365.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Una casa e un'auto bruciate a Rappville, nello stato del Nuovo Galles del Sud. Due incendi boschivi hanno distrutto decine di abitazioni e altri edifici nell'est dell'Australia.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/748a5250-9b14-482e-ae82-5ef9a4b01c30.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/748a5250-9b14-482e-ae82-5ef9a4b01c30.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/748a5250-9b14-482e-ae82-5ef9a4b01c30.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/748a5250-9b14-482e-ae82-5ef9a4b01c30.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/748a5250-9b14-482e-ae82-5ef9a4b01c30.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/748a5250-9b14-482e-ae82-5ef9a4b01c30.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Finché la bolla non scoppia: un negoziatore di borsa seduto davanti ad alcuni schermi alla Borsa di New York. Poco prima del proseguimento dei negoziati commerciali, il tono si è nuovamente irrigidito tra gli Stati Uniti e la Cina. Anche gli investitori di Wall Street ne hanno sentito gli effetti.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/1083f08b-221d-48ab-aa18-b3da7564773d.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/1083f08b-221d-48ab-aa18-b3da7564773d.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/1083f08b-221d-48ab-aa18-b3da7564773d.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/1083f08b-221d-48ab-aa18-b3da7564773d.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/1083f08b-221d-48ab-aa18-b3da7564773d.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/1083f08b-221d-48ab-aa18-b3da7564773d.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un luogo idilliaco? Un uomo in barca passa davanti ad un pontile a Port-Au-Prince, dal quale alcuni ragazzini stanno pescando. Ad Haiti infuria da diverse settimane una crisi politica. I manifestanti chiedono le dimissioni del presidente Jovenel Mosè.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/08b8792a-0e5c-4cae-a503-8beaf062e198.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/08b8792a-0e5c-4cae-a503-8beaf062e198.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/08b8792a-0e5c-4cae-a503-8beaf062e198.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/08b8792a-0e5c-4cae-a503-8beaf062e198.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/08b8792a-0e5c-4cae-a503-8beaf062e198.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/10/08b8792a-0e5c-4cae-a503-8beaf062e198.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Lasciate passare! 488 tonnellate, 70 metri di lunghezza e 4 metri di larghezza: un camion enorme paralizza il traffico sull’autostrada 1 vicino ad Amburgo. Il carico: un trasformatore per una stazione elettrica nelle vicinanze.<br/>Immagine: Keystone, dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/9/43f55e28-9035-4289-be7e-f06b3240102e.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/9/43f55e28-9035-4289-be7e-f06b3240102e.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/9/43f55e28-9035-4289-be7e-f06b3240102e.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/9/43f55e28-9035-4289-be7e-f06b3240102e.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/9/43f55e28-9035-4289-be7e-f06b3240102e.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/9/43f55e28-9035-4289-be7e-f06b3240102e.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>«Big Boy» non ha esitato a sfondare la porta a vetri di una casa a Sullivan Township, nell’Ohio, per entrare. La capra, scappata da una fattoria a diversi chilometri di distanza, ha terminato la sua corsa nella stanza da bagno dove si è accucciata comodamente.<br/>Immagine: Keystone</p>" } ]