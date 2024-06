Per Amanda Knox è stata confermata la condanna a tre anni (già scontati) per avere calunniato Patrick Lumumba nelle prime fasi delle indagini sull'omicidio di Meredith Kercher, coinvolgendolo nel delitto per il quale è stato poi prosciolto, essendo risultato completamente estraneo. Lo ha deciso la Corte d'assise d'appello di Firenze.

Amanda Knox (al centro) arriva in tribunale a Firenze con il marito Christopher Robinson (a destra). A più di 15 anni dall'omicidio di una studentessa inglese in Italia, l'ex prima sospettata assolta torna davanti a un tribunale italiano. KEYSTONE/Foto AP/Antonio Calanni

sda/tgab SDA

Knox, che ha assistito alla lettura della sentenza con accanto il marito Chris Robinson e i suoi legali, è scoppiata in lacrime. Secondo quanto risulta all'ANSA, ai suoi difensori ha detto: «Non me lo aspettavo, sono molto delusa».

La 36enne e il marito hanno quindi lasciato il palazzo di giustizia. «Pensava di poter mettere un punto definitivo alla sua innocenza», hanno ancora i legali, che hanno annunciato che dovranno leggere le motivazioni prima del ricorso in Cassazione, che appare più che probabile.

La condanna per calunnia era diventata definitiva ma poi la Cassazione ha disposto un nuovo esame delle accuse dopo che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto la violazione del diritto di difesa.

Knox ora vive nel suo Paese d'origine. È sposata e ha due figli. Il caso non è ancora stato risolto.

Cos'è successo nel 2007?

L'omicidio della ventunenne britannica Meredith Kercher, avvenuto a Perugia, fece notizia in tutto il mondo nel 2007. Knox, che aveva un anno in meno di Meredith e aveva vissuto con lei, e il suo fidanzato sono diventanti subito sospettati.

La giovane statunitense è stata inizialmente condannata a una lunga pena detentiva e ha trascorso quattro anni in carcere. Nel 2015, tuttavia, entrambi sono stati completamente assolti dall'accusa di omicidio.

La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha poi annullato la condanna per calunnia, motivo per cui un tribunale italiano ha dovuto occuparsi nuovamente del caso.

Non è ancora chiaro chi abbia ucciso Meredith Kercher. Un ventenne, le cui impronte digitali sono state trovate sulla scena del crimine, è stato condannato per concorso in omicidio. Da allora è stato rilasciato.

Il caso Amanda Knox ha ispirato diversi libri e film, oltre che una serie.

sda/tgab