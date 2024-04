Confermate le prime infezioni da HIV durante dei trattamenti estetici

Immagine d'illustrazione Imago/Zoonar

Le autorità sanitarie statunitensi hanno confermato la prima trasmissione documentata di HIV attraverso un trattamento estetico. Il virus è stato rilevato in tre donne che si sono sottoposte a una tecnica chiamata «del vampiro» in uno studio nello Stato americano del New Mexico.

dpa dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Le autorità sanitarie statunitensi hanno confermato la prima trasmissione documentata di HIV via un trattamento cosmetico.

Il Dipartimento della salute del New Mexico ha aperto un'indagine su un salone di bellezza nell'estate del 2018 dopo che una cliente è risultata positiva al virus nonostante non avesse fattori di rischio noti.

Il salone è stato quindi chiuso nell'autunno dello stesso anno. Mostra di più

Sebbene il rischio di trasmissione dell'HIV da sangue contaminato durante iniezioni non sterili sia ben noto, le autorità sanitarie statunitensi sono state le prime a documentare un probabile contagio durante un trattamento estetico.

Gli aghi vengono utilizzati in molte procedure cosmetiche note, come ad esempio per attenuare le rughe con il Botox o per riempire le labbra.

Ma anche in procedure come quelle denominate «vampire facial» o «microneedling», durante le quali il sangue della cliente viene prelevato, i suoi componenti vengono separati e poi il plasma viene iniettato nel viso con piccoli aghi per ringiovanire la pelle.

Il Dipartimento della salute del New Messico ha aperto un'indagine su un salone di bellezza nell'estate del 2018 dopo che una donna di 40 anni è risultata positiva all'HIV nonostante non avesse fattori di rischio.

La donna ha riferito di essere stata esposta ad aghi durante un trattamento in primavera. La struttura è poi stata chiusa dopo l'avvio delle indagini nell'autunno del 2018.

dpa