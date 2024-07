Le temperature roventi mettono in difficoltà i viaggiatori a Roma. Imago/NurPhoto

L'aumento delle temperature e le pericolose ondate di calore stanno rendendo l'Europa una destinazione difficile per i turisti: i viaggiatori devono essere preparati ad affrontare condizioni meteorologiche estreme.

jke Jenny Keller

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo CNN Travel , le forti ondate di calore e gli incendi boschivi nell'Europa meridionale stanno spingendo i turisti verso regioni più fresche.

Destinazioni come la Repubblica Ceca e la Danimarca stanno diventando più popolari.

I cambiamenti climatici influenzano sempre di più la scelta su dove trascorrere le vacanze estive.

Per i Paesi che dipendono fortemente dal turismo, come la Grecia e l'Italia, questo ha serie implicazioni. Mostra di più

La texana Mary Beth Walsh pensava di essere abituata alle alte temperature, ma la sua visita ad Atene, a metà giugno, le ha presentato una sfida completamente nuova. «Non avevo idea del caldo estremo, finché non siamo arrivati qui», ha raccontato la 21enne alla CNN.

Nonostante la sua presunta alta tolleranza al caldo, ha trovato i 37°C gradi «insopportabili». La mancanza di aria condizionata nel suo alloggio e le alte temperature diurne hanno reso impossibile esplorare la città a piedi. Solo per questa settimana sono previsti fino a 45 gradi nel sud del Paese.

«I nostri livelli di energia erano più bassi del previsto», ha riferito la signora. «Era piuttosto insopportabile camminare sotto il sole diretto».

La crisi climatica costringe i viaggiatori a ripensarci

Le estati calde in Europa provocate dalla crisi climatica sono ormai una realtà per molti turisti. Secondo gli esperti, l'interesse per i viaggi nei Paesi caldi del Mediterraneo è diminuito nel 2023 a causa di ondate di calore e incendi boschivi da record.

Temperature elevate a Torino lo scorso giugno. Imago/NurPhoto

Allo stesso tempo, le destinazioni più fresche stanno diventando sempre più popolari. Tra i recenti incidenti legati al caldo in Grecia, si segnala la morte del personaggio televisivo britannico Michael Mosley. Questi incidenti potrebbero rafforzare la tendenza dei vacanzieri a scegliere destinazioni più settentrionali.

La necessità che sia l'industria dei viaggi che i turisti si adattino agli effetti del cambiamento climatico sta diventando sempre più evidente per i Paesi dell'Europa meridionale, molti dei quali dipendono fortemente dal turismo per sostenere le loro economie.

Misure di protezione e adattamenti

Le autorità greche avvertono ripetutamente i viaggiatori di non sottovalutare il caldo intenso, soprattutto a mezzogiorno. Viaggiare a temperature elevate ha già causato morti in passato.

Turisti durante un'ondata di caldo in Salento nell'agosto 2023. Imago/NurPhoto

Stefanos Sidiropoulos, che gestisce la più grande agenzia di viaggi per attività all'aria aperta della Grecia, sottolinea che i turisti, soprattutto quelli provenienti dalle regioni più fredde, devono abituarsi al caldo. La sua azienda, Trekking Hellas, offre attività a temperature più fresche, come all'alba o al tramonto.

Turismo e clima

I cambiamenti climatici influenzano sempre più la scelta delle destinazioni di viaggio, con gravi conseguenze per alcuni Paesi che dipendono fortemente dal turismo. In Grecia il turismo rappresenta circa il 20% dell'economia del Paese con quasi 38 miliardi di euro (circa 37 miliardi di franchi), secondo il World Travel and Tourism Council.

In Italia, dove di recente sono stati emessi avvisi di calore di livello tre - il massimo - per le città di Roma, Perugia e Palermo, il turismo rappresenta il 10% dell'economia, con un posto di lavoro su otto legato al settore, secondo gli ultimi dati.

In seguito all'ondata di caldo dell'estate 2023, che ha visto migliaia di persone fuggire dagli incendi boschivi sull'isola greca di Rodi, le preoccupazioni dei viaggiatori europei per i cambiamenti climatici sono aumentate del 7%, secondo quanto riportato dalla European Travel Commission (ETC).

Questo ha portato a un calo di interesse per le destinazioni del Mediterraneo meridionale e a un aumento della popolarità di destinazioni più fresche come la Repubblica Ceca, la Bulgaria e la Danimarca.

«I viaggiatori sono sempre più consapevoli degli eventi meteorologici estremi e del loro potenziale impatto sulle loro vacanze», ha dichiarato Eduardo Santander, CEO dell'ETC, aggiungendo che questo potrebbe spingere un maggior numero di turisti a visitare l'Europa meridionale in primavera o in autunno piuttosto che nella calda estate.

Temperature più calde a livello globale

Tuttavia, le preoccupazioni dei turisti per i cambiamenti climatici sono di solito di breve durata. «Dopo l'estate, i viaggiatori sono preoccupati, ma quando prenotano la loro prossima vacanza in primavera, spesso si sono dimenticati di questi eventi», ha detto Santander.

Le temperature globali da record della scorsa estate sono state alimentate da un mix di cambiamenti climatici causati dall'uomo e dal ritorno del fenomeno naturale El Niño, che alimenta temperature più calde a livello globale.

Questa combinazione ha portato a temperature record in alcune parti dell'Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla terra. Sebbene l'influenza di El Niño stia svanendo, gli esperti affermano che la tendenza a lungo termine del riscaldamento globale continuerà.