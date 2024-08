Il rientro in India del Dalai Lama dopo due mesi dall'intevento chirurgico a un ginocchio effettuato a New York Keystone

Il Dalai Lama è rientrato ieri in India, a Dharamshala, a due mesi dall'intervento chirurgico a un ginocchio nell'Hospital for Special Surgery di New York.

Il leader spirituale tibetano è stato accolto sia all'aeroporto che all'ingresso della sua residenza da centinaia di persone che lo hanno festeggiato agitando piccoli vessilli, sciarpe e corone di fiori, tra canti e danze tradizionali. Tutto il percorso dall'aeroporto alla collina di Dharamsala era punteggiato di bandiere buddiste e tibetane.

Il Dalai Lama, 89 anni, dopo l'intervento chirurgico del 28 giugno, ha trascorso un periodo di riabilitazione alla Nappi Farmhouse di Syracuse, nello stato di New York.

Secondo i chirurghi statunitensi che lo hanno operato, i suoi due medici personali, Tsetan D Sadutshang e Tsewang Tamdin, e i fisioterapisti che lo trattano, l'intervento è riuscito perfettamente e la ripresa del Dalai Lama è rapida e soddisfacente.

Il leader spirituale dei tibetani risiede nella città collinare di Dharamshala nel nord dell'India, dove ha sede anche il governo tibetano in esilio, dal 1959, dopo la fuga dal Tibet invaso dalla Cina nove anni prima.

Premiato col Nobel per la pace nel 1989, il Dalai Lama ha avuto anche prerogative politiche fino al 2011, quando si è ufficialmente ritirato, affidando il potere al governo eletto dal popolo tibetano.

