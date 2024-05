Trovati degli scheletri nella casa di Hermann Göring nella Tana del Lupo

La casa di Hermann Göring nel quartier generale del Führer in Polonia. La Wehrmacht fece saltare in aria il complesso, ma ancora oggi attira ricercatori, cacciatori di tesori e turisti. IMAGO/Pond5 Images

La Tana del Lupo era il nome del quartier generale del Führer in Polonia. Un team di ricerca ha scoperto gli scheletri di cinque persone nella casa del Reichsmarschall Hermann Göring. Gli investigatori si trovano di fronte a un mistero.

smi / pab Stefan Michel

Hai fretta? blue News riassume per te Dei ricercatori hanno scoperto gli scheletri di cinque persone nell'ex quartier generale del Führer, la Tana del Lupo, in Polonia: tre adulti, un adolescente e un bambino.

Hanno dissotterrato i resti umani sotto un pavimento di legno nella casa del Reichsmarschall (Maresciallo dell'Impero) Hermann Göring.

Tutti gli scheletri sono privi di mani e piedi e non presentano resti di vestiti od oggetti personali.

Non è chiaro quando i cadaveri siano stati deposti, se durante la presenza della leadership nazista o dopo.

La Tana del Lupo è diventata, dopo la caduta del comunismo negli anni '90, una meta turistica molto frequentata dagli appassionati della storia della Seconda Guerra Mondiale.

Fu teatro di uno dei più celebri attentati ad Adolf Hitler.

La Tana del Lupo è un vasto complesso in Polonia. Adolf Hitler e i suoi seguaci organizzarono da qui la campagna d'invasione contro la Russia. Anche il Reichsmarschall Hermann Göring aveva il suo bunker e una casa.

Il complesso di edifici, compreso il quartier generale che era caratterizzato da un'ottantina di bunker collegati tra loro da gallerie, si trova in mezzo a un'umida foresta di conifere in quella che era una volta la Prussia Orientale.

La sua costruzione fu iniziata nel 1940 in previsione di un attacco all'Unione Sovietica. L'ubicazione fu scelta poiché strategicamente interessante: il luogo era vicino al confine sovietico, e, siccome era circondato da paludi e laghi, era facilmente difendibile.

Hitler ci aveva fatto costruire una stazione ferroviaria e un aeroporto. C'era una linea telefonica diretta con Berlino. Le costruzioni erano mimetizzate da una fitta vegetazione e protette da vasti campi minati. Furono abbandonate all'arrivo dei russi. I tedeschi cercarono di distruggerle, ma poiché fortificate, la maggior parte delle strutture resistette alle esplosioni.

La Tana del Lupo è stata presa il 27 gennaio 1945, lo stesso giorno in cui fu liberato il campo di concentramento di Auschwitz. La rimozione delle oltre 50.000 mine durò 10 anni.

Il Governo polacco comunista dell'epoca ha lasciato il sito all'abbandono. Solo con il crollo del comunismo all'inizio degli anni '90 il complesso è stato parzialmente riscoperto e da allora è diventato un'importante attrazione turistica.

La scoperta delle ossa nel febbraio 2024

Proprio nella Tana del Lupo è stata fatta una macabra scoperta nel febbraio 2024. Un team tedesco-polacco di ricercatori e cacciatori di tesori si è imbattuto in scheletri umani sotto un pavimento di legno di uno degli edifici che compongono la grande struttura.

Per prima cosa hanno scoperto parte di un cranio, ha dichiarato Oktavian Bartoszewski alla rivista Der Spiegel. Bartoszewski pubblica la rivista «Relics of History», che secondo il giornale è particolarmente popolare nel mondo della caccia al tesoro. L'omonimo canale YouTube ha dedicato un episodio al ritrovamento.

Dopo il primo ritrovamento di resti umani hanno chiamato la polizia, che non ha trovato alcuna prova di un crimine recente.

Agli scheletri mancano mani e piedi

I cacciatori di tesori hanno continuato a scavare e alla fine hanno portato alla luce i resti di cinque persone: tre adulti, un adolescente e un bambino.

All'inizio questi semi eredi di Indiana Jones stavano setacciando i luoghi alla ricerca chiodi e altri resti. Poi si sono imbattuti in tubature dell'acqua. Bartoszewski ha dichiarato a Der Spiegel che i corpi - forse di una famiglia - sono stati probabilmente collocati lì dopo la costruzione dell'edificio. Chi ha installato le condotte acquifere avrebbe dovuto notarli.

Ma è anche possibile che qualcuno abbia seppellito i corpi lì solo dopo la Seconda Guerra Mondiale e che i resti non abbiano nulla a che fare con i nazisti che hanno soggiornato nella Tana del Lupo dal 1940 al 1945.

Pure il fatto che a tutti gli scheletri manchino mani e piedi è inquietante. È possibile che queste ossa sottili si siano dissolte nel tempo. Ma potrebbero anche essere state deliberatamente rimosse.

Inoltre, i cacciatori di tesori non hanno trovato resti di vestiti o altri oggetti personali sui corpi. L'assenza di queste cose potrebbe non essere casuale, ma volta a nascondere l'identità dei morti. Il tutto è ancora poco chiaro.

Oggi la Tana del Lupo è un'attrazione turistica

Poco prima che l'Armata Rossa raggiungesse il quartier generale del Führer all'inizio del 1945, la Wehrmacht fece esplodere Bunder e altri edifici del complesso, che comprendeva circa 200 edifici.

Nonostante il presunto contenuto di otto tonnellate di esplosivo, gran parte del complesso rimase in piedi. Oggi il Wolfsschanz è un'attrazione turistica che attira più di 200.000 visitatori all'anno.

L'ufficio del pubblico ministero polacco ha avviato un'indagine. Al momento non è chiaro se i morti siano stati sepolti sotto il pavimento della casa di Göring o se ciò sia avvenuto solo dopo che Hitler e i suoi seguaci avevano lasciato il complesso e tentato di distruggerlo.

L'attentato a Hitler del 20 luglio del 1944

La Tana del Lupo, giova ricordarlo, è anche stata la scena di uno dei numerosi attentati che Hitler subì negli ultimi due anni della sua vita.

Proprio a Rastenburg, nella sala riunioni, la Lagebaracke, il dittatore riuscì a sopravvivere a un attentato ideato da un gruppo guidato dal colonnello Claus Schenk, conte di Staufenberg, che voleva uccidere Hitler e una parte significativa della sua leadership il 20 luglio del 1944.

La bomba non uccise il Führer poiché era stata pensata per esplodere all'interno del bunker e non nella baracca di legno, dove si svolse la riunione a causa del forte caldo. Il massiccio tavolo di quercia, sotto il quale fu collocata la valigetta con l'ordigno, e la contemporanea apertura di tutte le finestre a causa della calura, ridusse in maniera significativa l'efficacia dell'ordigno.

Una targa commemorativa nella Tana del Lupo ricorda l'attentato, noto anche come una parte della «Operazione Valchiria», resa celebre al grande pubblico con l'omonimo film con protagonista Tom Cruise, al quale Hitler sopravvisse leggermente ferito e in seguito al quale fallì anche l'insurrezione e il colpo di Stato architettato dal colonnello Schenk e dai suoi seguaci.