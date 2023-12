Gérard Depardieu è sotto inchiesta per stupro e violenze sessuali. (foto d'archivio) sda

L'attore francese Gérard Depardieu rimette la sua Legion d'Onore «a disposizione» della ministra della cultura francese, dopo le polemiche sull'onorificenza seguite alle accuse di abusi.

Lo riferisce all'Afp l'avvocato dell'attore.

Venerdì in serata, la ministra Rima Abdul Malak, intervistata su France 5, aveva annunciato «una procedura disciplinare» che sarebbe stata avviata dalla Grande Cancelleria della Legion d'Onore nei confronti dell'attore Gérard Depardieu per le due denunce a suo carico per stupro e violenze sessuali.

«Una Legion d'onore – ha detto la ministra – distingue un uomo, un artista, un atteggiamento, dei valori. Ne ho parlato con il Gran Cancelliere: ci sarà una riunione del consiglio dell'ordine della Legion d'onore che avvierà una procedura disciplinare per decidere se questa Legion d'onore che fu assegnata a Depardieu debba essere sospesa oppure no, ritirata completamente oppure no. Spetterà a loro decidere».