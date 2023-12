Nessuno vuole più lavorare con Gérard Depardieu. imago/Belga

L'attore francese Gérard Depardieu è stato accusato di aver abusato sessualmente di diverse donne. Le riprese di un viaggio in Corea del Nord potrebbero comprometterlo ulteriormente. La sua carriera è finita?

Hai fretta? blue News riassume per te L'emittente francese France 2 ha mandato in onda delle immagini che mostrano l'attore Gérard Depardieu mentre molesta sessualmente un'interprete in Corea del Nord.

Diverse donne hanno accusato il 74enne di violenza sessuale e stupro.

Tuttavia finora le accuse hanno cozzato con l'immagine di «salvatore del cinema francese» dell'attore. Adesso le cose potrebbero cambiare. Mostra di più

L'attore francese Gérard Depardieu è da anni accusato di violenza sessuale e stupro. Di recente però la televisione di Stato France 2 ha pubblicato del materiale che incrimina ulteriormente il 74enne.

Depardieu è considerato una figura di culto in Francia, dove è celebrato e venerato. Ma le registrazioni del programma «Complément d'enquête» hanno il potenziale per cambiare la situazione.

Nel 2018 l'attore si è recato in Corea del Nord per il 70° anniversario della fondazione dello Stato. Durante questa visita, il francese ha parlato con disprezzo delle donne e dei loro genitali. E ha fatto persino commenti dispregiativi su una bambina di dieci anni che cavalcava un cavallo.

Passi falsi proprio davanti alla telecamera

Inoltre si è visto Depardieu mentre molestava la sua interprete nordcoreana, che cercava di difendersi. L'attore stava dicendo qualcosa tipo: «Ho un puntello nelle mutande». E quando ha visto una bilancia, ha aggiunto: «Peso 124 chili... senza erezione. Eretto 126».

Questi commenti sono stati ripresi dalle telecamere e i filmati in realtà non avrebbero dovuto essere resi pubblici, riferisce il «Tages-Anzeiger». Sono rimasti per cinque anni negli archivi di una società di produzione, che alla fine hanno ceduto a France 2.

Con queste aggressioni verbali si alimentano nuovamente le accuse di violenza sessuale e le denunce di stupro contro Depardieu.

Secondo un'indagine del «Tages-Anzeiger», il regista che si è recato in Corea del Nord aveva nel suo archivio circa 18 ore di materiale cinematografico, che alla fine non ha utilizzato: dal documentario non è venuto fuori nulla. Per il semplice motivo che Depardieu ha perso il controllo più volte: ecco perché le riprese sono state lasciate a prendere polvere.

Depardieu denuncia un «linciaggio mediatico»

«Le Monde» giunge alla conclusione che la carriera dell'attore è finita. Nessuno vuole più lavorare o girare con lui. Anche la sua tournée musicale «Depardieu chante Barbara» è stata accorciata di alcune date perché le sale non sono piene. Ci sono anche manifestazioni regolari prima delle sue esibizioni in cui viene accusato di essere uno stupratore.

La giovane attrice Charlotte Arnould ha testimoniato dopo il 2018 di essere stata violentata due volte da Depardieu. Lei gli ha fatto visita nel suo appartamento di Parigi e quando ha cercato di affrontarlo per la seconda volta, lui l'ha attaccata di nuovo, ha detto all'epoca.

Intanto la star del cinema si lamenta del «linciaggio mediatico» e afferma di non aver mai violentato una donna in vita sua. Tuttavia altre donne si sono fatte avanti per denunciare le aggressioni sessuali di Depardieu.

Le accuse finora hanno semplicemente cozzato con l'immagine dell'attore francese. È stato uno dei grandi del cinema del Paese e che per un po' ha tenuto in vita quasi da solo. Se potrà continuare a sfuggire alla giustizia rimane una questione aperta.