Nei video sulla piattaforma X (ex Twitter) viene utilizzata anche musica, ma il social non paga per i diritti d'autore. (immagine d'archivio) Keystone

Twitter International, proprietario della piattaforma X (ex Twitter) non paga per la musica che utilizza sul social. Ragione per la quale Suisa Digital fa ora causa alla società per violazione del diritto d'autore.

Stando alla denuncia, presentata al Tribunale di Monaco di Baviera, in Germania, Twitter International utilizza la musica rappresentata da Suisa Digital su X senza licenza, ha indicato Suisa Digital in una nota odierna.

I messaggi di testo o i tweet inviati su X possono contenere video accompagnati da musica. Di fatto «un numero considerevole di opere del repertorio di Suisa Digital» sono attualmente disponibili su X, precisa la nota.

Negli ultimi sei mesi Suisa Digital ha cercato senza successo di avviare trattative di licenza con Twitter International. Tuttavia, l'azienda non ha risposto alle lettere né ha rimosso i video incriminati da X, prosegue la nota.

Pubblicare le cifre

Con l'azione civile depositata contro Twitter International a Monaco, Suisa Digital intende assicurarsi che gli autori e editori che rappresenta siano «pagati quando i loro contenuti vengono utilizzati».

Ragione per cui Suisa Digital esige in particolare che Twitter International pubblichi integralmente le sue cifre concernenti le entrate e l'utilizzo di X.

Suisa Digital è una filiale di Suisa, la cooperativa di autori ed editori musicali della Svizzera e del Liechtenstein. Questa rappresenta i diritti musicali online di artisti di 18 società e di diversi editori internazionali in tutto il mondo.

fa, ats