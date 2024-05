Ragazza inglese salva la gemella da un coccodrillo e riceve un'onorificenza reale

Le sorelle gemelle Melissa e Georgia Laurie sono sopravvissute all'attacco di un coccodrillo in Messico. Instagram/Georgia Laurie

Durante un'escursione in Messico, una donna viene attaccata da un coccodrillo. La sorella gemella si lancia in suo aiuto. E ora ha ricevuto un premio speciale per il suo gesto coraggioso.

dpa dpa

La britannica Georgia Laurie è stata insignita di una medaglia al valore per aver difeso la sorella gemella, Melissa, da un coccodrillo.

Il Governo britannico ha annunciato che è stato esclusivamente grazie al suo eccezionale coraggio se la sorella è sopravvissuta. La 31enne ha ricevuto la King's Gallantry Medal per i suoi sforzi.

I fatti sono avvenuti tre anni fa: nel 2021 le due donne stavano facendo un'escursione in Messico con altre persone. Una guida turistica aveva detto loro che era sicuro fare il bagno in un determinato specchio d'acqua, ma si sbagliava. Una volta dentro, infatti, Melissa si è accorta che a circa 15 metri di distanza c'era un coccodrillo.

Nonostante la fuga disperata, l'animale è riuscita ad afferrarla. «È successo tutto molto rapidamente», ha dichiarato Melissa all'emittente britannica BBC, che è poi stata trascinata sott'acqua dall'animale. In quel momento ha pensato che per lei non ci fosse più nulla da fare.

«Stand by me» per calmarla

Ma la sorella Georgia è arrivata in suo soccorso. Ha sentito le grida di aiuto della sorella, l'ha trovata in acqua svenuta e l'ha rianimata.

Il coccodrillo è tornato di nuovo all'attacco e ha riazzannato Melissa trascinandola di nuovo via. Georgia ha colpito l'animale nel tentativo di liberala, rimanendo ferita a causa di un morso alla mano.

Le donne hanno raccontato nell'intervista alla BBC che Georgia ha poi cantato «Stand By Me» e «Don't Worry About A Thing» alla sorella per calmarla.

Alla domanda se fosse sempre stata così coraggiosa e calma, Georgia Laurie ha risposto che crede che tutti abbiano questa forza dentro di sé quando ci si trova in situazioni di emergenza. Solo che, fortunatamente, nella vita di tutti i giorni non ce n'è bisogno.

E ha concluso dicendo che è nella natura umana sopravvivere, proteggersi e amarsi.

