Una giovane donna della Hunter Valley, in Australia, è stata salvata da un crepaccio in un'operazione di soccorso durata sette ore. La 23enne si è trovata in questa situazione perché ha cercato di salvare il suo cellulare.

Una donna della Hunter Valley, in Australia, è rimasta bloccata a testa in giù tra i massi per sette ore. Si è trovata in questa situazione dopo aver cercato di recuperare il suo cellulare smarrito.

L'incidente è avvenuto all'inizio del mese e si è concluso con una complessa operazione di salvataggio.

La 23enne stava camminando con degli amici in una proprietà privata a Laguna, a circa 120 chilometri da Sydney, quando le è caduto il cellulare. Mentre cercava di raggiungerlo, è scivolata a testa in giù in un crepaccio profondo tre metri tra due rocce.

I suoi amici hanno cercato invano di liberarla per circa un'ora. Alla fine hanno allertato i servizi di soccorso.

La chiamata di emergenza è stata ricevuta dalla NSW Ambulance intorno alle 9:30 del 12 ottobre.

I soccorritori della polizia, dei vigili del fuoco e dei volontari hanno lavorato per le sette ore successive per liberare la donna dalla sua situazione.

È stato necessario rimuovere pesanti massi e costruire impalcature intorno alle rocce per alleviare la situazione di pericolo.

Mai visto un caso simile prima d'ora

«Con entrambi i piedi accessibili, il team ha affrontato la sfida di far passare la paziente attraverso una stretta curva a S nel corso di un'ora», ha riferito la NSW Ambulance su Facebook. Un masso di 500 kg è stato spostato con un argano per liberare finalmente la donna intorno alle 16:30.

«Nei miei 10 anni di lavoro come paramedico non ho mai vissuto un caso come questo, è stato impegnativo ma incredibilmente gratificante», ha dichiarato Peter Watts della NSW Ambulance.

«Ogni paramedico aveva un ruolo e tutti abbiamo lavorato incredibilmente bene insieme per ottenere un buon risultato per la donna».

Miracolosamente, la 23enne ha riportato solo lievi graffi e contusioni. Il suo cellulare è però rimasto intrappolato tra le rocce. È stata portata in ospedale in osservazione.