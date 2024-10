No, non è una barzelletta: un giovane ha girato per la metropolitana di Roma in tuta da sci. Con tanto di casco, maschera, guanti, bastoni e sci ai piedi, è stato immortalato in diversi video pubblicati sui social media dalla pagina Welcome to Favelas.

amo Alessia Moneghini

Hai fretta? blue News riassume per te Un giovane è entrato in un vagone della metropolitana di Roma in tuta da sci.

Con tanto di casco, maschera, guanti, bastoni e sci ai piedi, il ragazzo è stato ripreso in un video condiviso sui social media.

Il filmato è diventato subito virale scatenando l'ironia del web. Qualche utente pensa che abbia perso una scommessa. Mostra di più

Quando si pensa per cosa è famosa la Città Eterna, la prima cosa che viene in mente non è sicuramente per le sue nevicate. Questo non ha però fermato un ragazzo che si è avventurato sulla metropolitana di Roma in tuta da sci... anche se la neve non c'era.

Il giovane è stato immortalato in alcuni video, condivisi sui social media dalla pagina Welcome to Favelas, con tanto di casco, maschera, guanti, bastoni e sci ai piedi, mentre aspetta sul binario e poi entra in un vagone alla fermata Cipro.

Il filmato non ha tardato a diventare virale e ad essere riportato dai diversi media - tra cui Leggo.it - scatenando l'ironia del web. «Se stava a preparà per le Olimpiadi di Milano 2026», scrive un utente. «Sta andando a Cortina d’Ampezzo (Roma)», commenta un altro, riferendosi al viale che porta il nome dell'omonima città del Nord.

Tra le reazioni di divertimento, c'è anche chi ipotizza che il ragazzo non si sia «mascherato» volontariamente, ma abbia perso una scommessa: «Sta pagando qualche penitenza», sostiene un utente. «Mai accettare scommesse da ubriachi o ci si pente», scrive un altro.

La pagina Welcome to Favelas è nota per condividere questi attimi di grottesca quotidianità da tutta Italia. Attiva dal 2013 oggi può vantare un vasto seguito: su Instagram è seguita da un milione di follower, 122'000 su TikTok.