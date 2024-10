Un cane che scodinzola in cima alla Grande Piramide di Giza nel deserto egiziano. È questa la scena che Marshall Mosher ha filmato qualche giorno fa durante un volo in parapendio a motore. Che si trattasse della divinità egizia Anubi?

Alessia Moneghini

Durante un volo in paramotore, Marshall Mosher ha notato sulla cima della Piramide di Cheope in Egitto un cane.

Fortunatamente il parapendista ha filmato l'insolita scena che ha condiviso su Instagram.

Qualche utente ha scherzato nei commenti che in realtà si trattasse della divinità egizia Anubi, con il corpo da uomo e la testa di sciacallo.

Nel frattempo l'amico a quattro zampe è tornato a terra. Mostra di più

Un cane che scodinzola non è sicuramente quello che Marshall Mosher si aspettava di vedere un paio di giorni fa in cima alla Piramide di Cheope in Egitto, durante un volo in parapendio a motore.

Eppure è proprio quello che si vede nell'insolito filmato che il parapendista ha condiviso su Instagram: «Un cane si è arrampicato fino in cima alla Grande Piramide di Giza! Pensi che viva lassù?», ha scritto nella didascalia.

Il video non ci ha messo molto a diventare virale, come ha riportato tra gli altri Sky TG24, e diversi utenti hanno scherzato sul fatto che si trattasse della divinità egizia Anubi (dal corpo da uomo e la testa da sciacallo).

«Non è un cane. Quello è il dio egizio Anubi. È considerato la guida dei morti nell'aldilà e il protettore delle tombe. Ecco perché è sopra la piramide», si legge nei commenti.

Altre persone si sono però preoccupate per la sicurezza dell'amico a quattro zampe: «Mi chiedo quanto tempo ci abbia messo. Voglio che scenda e prenda un po' d'acqua», ha commentato un utente.

Ma Mosher ha tranquillizzato in un post successivo i suoi amici virtuali, spiegando che nel frattempo il cane è sceso e che in generale gli animali che vivono in quella zona spesso salgono e scendono dalla più vecchie delle sette meraviglie del Mondo antico.