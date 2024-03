Immagine illustrativa d'archivio SDA

Lunedì si è verificata una violazione del confine tra Svizzera e Austria. Un funzionario doganale austriaco è rimasto ferito nell'incidente.

Lunedì i doganieri austriaci e i loro cani da servizio hanno effettuato controlli all'ingresso al valico di frontiera tra Svizzera e Austria, vicino al villaggio di Mäder.

Intorno alle 14.45, una cittadina tedesca di 32 anni, residente in Svizzera, è stata fermata a bordo del suo veicolo. Dopo aver scoperto che mancava un documento necessario per l'ingresso, le è stato negato l'accesso in Austria.

Alla donna è stato ordinato di tornare indietro, ma lei non ha seguito le istruzioni dei doganieri, ha sfondato la barriera e si è allontanata in direzione di Altach, sul versante austriaco, come ha riferito mercoledì la polizia di Stato del Vorarlberg.

Gli agenti si sono messi immediatamente all'inseguimento. Il veicolo è stato fermato ad Altach e la conducente arrestata. Un funzionario della dogana è rimasto leggermente ferito.

Le circostanze esatte dell'accaduto sono ancora in corso di accertamento.