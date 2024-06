Donna svizzera muore durante un'arrampicata in Indonesia

Una turista svizzera è morta in un incidente di arrampicata sull'isola indonesiana di Lombok. Mataram SAR Public Relations

Una donna svizzera è morta durante un'arrampicata in solitaria sull'isola indonesiana di Lombok. È caduta in una gola su un terreno difficile. Il percorso era infatti stato chiuso per motivi di sicurezza.

Nel fine settimana, una donna svizzera ha avuto un incidente mortale durante un'escursione di arrampicata in Indonesia. La turista viaggiava da sola e voleva scalare il monte Anak Dara sull'isola di Lombok, e pare abbia ignorato degli avvertimenti di sicurezza.

Come riportato dal portale «Tribun Lombok», il suo corpo è stato ritrovato sabato pomeriggio. La polizia ipotizza che la vittima sia scivolata e caduta in un burrone e aggiunge: «Il percorso seguito dalla donna era stato chiuso ed era quindi illegale».

L'incidente poteva probabilmente essere evitato

La turista svizzera era arrivata al suo alloggio giovedì. Venerdì ha fatto il check-out, ma ha lasciato i bagagli alla reception per andare a fare la scalata. Dopo il suo mancato ritorno, sabato le autorità e il soccorso alpino hanno avviato un'operazione di ricerca.

Nel pomeriggio hanno fatto la triste scoperta: è stata trovata dapprima la moto della donna e poco dopo il suo corpo senza vita.

L'arrampicata sull'Anak Dara è considerata pericolosa. Secondo le guide alpine locali, quindi, non ci si dovrebbe recare sul posto senza un'adeguata attrezzatura di sicurezza. Se la svizzera avesse poi seguito il percorso ufficiale, l'incidente si sarebbe probabilmente potuto evitare.