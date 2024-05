La donna ha vissuto inosservata dietro questa insegna per circa un anno. KEYSTONE

Negli Stati Uniti una donna ha vissuto per circa un anno dietro all'insegna sul tetto di un negozio. Ora è stata scoperta, ma solo per puro caso.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Negli Stati Uniti una donna ha vissuto dietro all'insegna sul tetto di un negozio per circa un anno.

È stata scoperta solo per caso.

Ora ha dovuto lasciare la sua insolita dimora. Mostra di più

Una scoperta insolita ha scosso gli abitanti di Midland, nel Michigan: una donna ha vissuto inosservata dietro l'insegna sul tetto di un negozio della catena «Family Fare» per un anno intero.

A scoprire per caso la sua insolita dimora sono stati degli operai edili che sono saliti sull'edificio per dei lavori. La 34enne aveva arredato il suo rifugio con una mini scrivania, dei vestiti, del cibo e persino una stampante, come riporta «USA Today».

Brennon Warren, portavoce del Dipartimento di Polizia della Città, ha dichiarato: «Nessuno sapeva dove fosse andata la donna e nessuno si aspettava di trovarla proprio dietro a quell'insegna».

Il luogo in cui viveva non era un normale cartellone pubblicitario, ma un angolo appartato sul tetto del supermercato. Dietro l'insegna c'era un'intercapedine di diversi metri dove la donna si è sistemata.

Soprannome: «La ninja del tetto»

Quando gli operai hanno notato una prolunga che portava all'insegna, hanno scoperto l'insolita dimora. La direzione del negozio ha chiesto alla donna di lasciare la proprietà, cosa che ha fatto.

Warren ha spiegato che non sono state mosse accuse contro di lei, che però ha dovuto lasciare alcuni dei suoi effetti personali. La stampa locale l'ha soprannominata «Rooftop Ninja» (ossia «La ninja del tetto»), in quanto è stata vista camminare là sopra di tanto in tanto, ma nessuno sospettava che vivesse lì.