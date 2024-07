Salute: il sindaco Paolo Formaggioni si concede un bicchiere d'acqua dal Lago di Garda. Bild: Screenshot Brenzone Visione Comune

Cin cin: il sindaco del Comune di Brenzone si concede un bicchiere d'acqua direttamente dal Lago di Garda. Il messaggio è chiaro: il focolaio di norovirus - che ha contagiato diverse centinaia di persone - è finito.

tchs Christopher Schmitt

Hai fretta? blue News riassume per te Paolo Formaggioni, sindaco del comune gardesano di Brenzone, ha bevuto un bicchiere d'acqua direttamente dal lago.

Questo gesto vuole simboleggiare che il focolaio di norovirus nello specchio d'acqua più grande d'Italia è finito.

Dopo che centinaia di abitanti e turisti sono stati infettati dal virus altamente contagioso sul Lago di Garda, le autorità italiane hanno ora dato il via libera. Mostra di più

Un sorso coraggioso e simbolico per dare il via libera: Paolo Formaggioni, sindaco del comune italiano di Brenzone sul Lago di Garda, ha bevuto un bicchiere d'acqua direttamente dal lago dopo che il norovirus è dilagato nella popolare regione turistica per rassicurare i residenti e i turisti potenzialmente preoccupati.

L'uomo ha brindato agli spettatori con un «salute» di rito, come si può vedere nel video di Brenzone Visione Comune su Facebook.

L'occasione per cui Formaggioni ha brindato è stata felice per la regione: secondo le autorità italiane, il focolaio di norovirus è finito, e il sindaco ha bevuto un sorso d'acqua per sottolineare che il rischio di ulteriori malattie gastrointestinali è stato scongiurato.

Diverse analisi hanno infatti dimostrato che l'acqua potabile regionale non contiene più tracce del virus.

In ogni caso, il politico locale ha ritenuto esagerato il clamore suscitato dall'insorgenza della gastroenterite nella popolare meta turistica.

Ha parlato ai media italiani di «allarmismo esagerato», affermando che nessuno nella sua città di Brenzone è stato infettato.

Turisti e operatori turistici hanno reagito con preoccupazione alla notizia proveniente dal bacino più grande d'Italia.

Divieto revocato a Torri del Benaco

Il via libera è stato dato anche sulla sponda orientale del Lago di Garda: l'acqua del rubinetto può essere nuovamente consumata anche nel comune di Torri del Benaco.

Il sindaco di questo comune, Stefano Nicotra, ha revocato il relativo divieto in seguito ai malori di centinaia di abitanti e turisti. Era stato vietato l'uso dell'acqua corrente ed erano state distribuite bottiglie d'acqua gratuite.

Il sindaco dimostra il via libera con un abbondante sorso d'acqua. Screenshot Brenzone Visione Comune

Le persone infette hanno accusato sintomi come vomito e nausea, crampi addominali, diarrea e febbre. Oltre 300 persone hanno dovuto essere ricoverate in ospedale. I sintomi del norovirus di solito compaiono all'improvviso e si attenuano dopo mezza giornata o due giorni.

Non è ancora chiaro come sia nato questo focolaio del virus altamente contagioso. Si sospetta che la causa siano le forti piogge, che potrebbero aver portato l'antigene nell'acqua potabile.

I media italiani ipotizzano che il sistema fognario sia stato sovraccaricato, ma non ci sono conferme ufficiali.