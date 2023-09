Le due figure maschili di Mark Jenkins apparse quest'oggi su un edificio della città renana. Keystone

Da questo pomeriggio due figure maschili appese al muro di un edificio di Basilea provocano irritazione e fanno sorridere i passanti. Si tratta di un'installazione dell'artista statunitense Mark Jenkins, nata su iniziativa dello spazio artistico basilese Artstübli.

Vestite con pantaloni beige e felpe grigie con il cappuccio calato sul viso, due figure pendono immobili da una sporgenza sul muro di un edificio situato tra Gerbergässlein e Rümelinsplatz.

Uno degli uomini tende le mani all'altro sotto di lui. Sembra che voglia aiutarlo ad arrampicarsi, se non fosse che allo stesso tempo sta in piedi sulle sue mani.

Installate stamane, le due figure realistiche sono diventate rapidamente un'attrazione per i passanti. Contemplandole, dopo un breve momento di irritazione, la maggior parte degli spettatori sorride felice.

Una discreta targhetta attribuisce l'opera, intitolata «The Ledge», all'artista americano Mark Jenkins. Di recente è stato ospite dello spazio artistico Artsübli, da cui l'idea di lasciare un segno nello spazio pubblico dopo la mostra.

Jenkins si è fatto un nome a livello internazionale, soprattutto come street artist. Ha attirato molta attenzione con le sue opere collocate in spazi pubblici nella sua città natale, Washington, ma anche, tra gli altri, a Montreal, Rio de Janeiro, Londra, Roma e Barcellona.

L'elemento sorpresa ha sempre giocato un ruolo fondamentale. Le opere sono sempre collocate senza alcun annuncio pubblico, come è il caso per Basilea, prima città elvetica in cui l'artista lascia traccia.

