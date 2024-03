Un autovelox della polizia svizzera. Immagine simbolica.

Un serbo su un'auto con targhe svizzere s'è fatto prendere da un radar mentre sfrecciava a 230 km/h in Austria mercoledì sera. Ha dovuto consegnare la BMW di lusso alle autorità. L'auto potrebbe ora essere messa all'asta.

Hai fretta? blue News riassume per te Un automobilista serbo alla guida di un'auto con targhe svizzere è stato fotografato a 230 km/h in Austria.

La costosa BMW sulla quale viaggiava è stata confiscata e potrebbe essere messa all'asta in Alta Austria.

L'autista ha anche dovuto consegnare la sua patente di guida sul posto. Mostra di più

Dal 1° marzo 2024, in Austria è in vigore una nuova legge che prevede la confisca dell'auto in caso di eccesso di velocità. Il veicolo può poi anche essere venduto all'asta.

La polizia dell'Alta Austria ha impiegato tre settimane per catturare il primo trasgressore che circolava a velocità estrema. Si tratta di un conducente serbo alla guida di un'auto con targhe elvetiche.

Come riporta il quotidiano austriaco «Heute», il serbo è stato notato da una pattuglia della polizia sull'autostrada A1 nei pressi di Sattledt mentre effettuava un sorpasso a «velocità estremamente elevata».

«La misurazione ha mostrato una velocità netta di 223 km/h», cita «Heute», menzionando il Dipartimento del traffico dell'Alta Austria.

Senza la tolleranza di misurazione del 3% che si applica in Austria, si tratta dei 230 km/h a cui viaggiava l'auto.

La BMW di lusso potrebbe essere messa all'asta

Il serbo di origine svizzera ha così superato il limite di velocità, fissato a 130 km/h, di ben 93 chilometri orari. Quando è stato fermato all'area di servizio autostradale di Allhaming, ha dovuto immediatamente consegnare la patente di guida e le chiavi dell'auto.

Secondo «Heute» il conducente, che viaggiava con altre tre persone, ha poi organizzato un veicolo a noleggio per proseguire fino a Vienna. È improbabile che abbia guidato lui stesso per il resto del tragitto, poiché ormai non aveva più la patente di guida.

La lussuosa BMW potrebbe ora essere messa all'asta dalle autorità austriache. Secondo la nuova legislazione, un'infrazione di velocità superiore a 90 km/h al di fuori dei centri abitati è punibile con la «confisca del veicolo» già dalla prima infrazione e non solo in caso di recidiva.