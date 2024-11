Ecco chi è Apollo, il cane che ha conquistato la Grande Piramide di Giza

Ecco Apollo, uno degli 8 cani randagi che vivono intorno alle piramidi. ACARF

La straordinaria avventura di Apollo, un cane randagio egiziano, ha catturato l'attenzione del mondo mentre scalava la Grande Piramide di Giza, portando alla ribalta la situazione dei randagi in Egitto.

Apollo è uno degli otto cani randagi che vivono sulla Piramide di Chefren, spiega Ibrahim Elbendary, co-fondatore dell'«American Cairo Animal Rescue Foundation» (ACARF).

La mamma Laika ha scelto la cima della piramide come rifugio per partorire, considerandola un luogo sicuro. Da allora la famiglia ha fatto di quel posto la sua casa.

Molti si sono chiesti come fosse riuscito a salire fin lassù e se fosse riuscito a scendere in sicurezza. I video che lo mostrano tornare giù con agilità hanno rassicurato tutti, dimostrando la sua abilità.

Ma chi è Apollo?

Ma chi è Apollo? Si tratta di uno degli otto cani che vivono sulla Piramide di Chefren, come spiega Ibrahim Elbendary, co-fondatore dell'«American Cairo Animal Rescue Foundation» (ACARF).

Insieme ai suoi fratelli e alla madre, chiamata Laika, fa parte di un gruppo di cani randagi che popolano il complesso delle piramidi e l'intero Egitto. Lo riporta, tra gli altri, il sito de «La Stampa».

Laika ha scelto la cima della piramide come rifugio per partorire, considerandola un luogo sicuro. Da allora la famiglia ha fatto di quel posto la sua casa e il suo terreno di caccia, predando uccelli come i corvi. Apollo, nel video che lo ha reso famoso, stava proprio abbaiando a questi volatili.

Apollo riporta l'attenzione sui randagi in Egitto

La notorietà di Apollo ha riportato l'attenzione sui cani randagi in Egitto. Organizzazioni come l'ACARF si impegnano a fornire loro cibo, acqua, cure mediche e cercano di farli adottare all'estero. Ma una cattura per sterilizzarli si è rivelata difficile, poiché riescono sempre a rifugiarsi in cima a una qualche piramide.

Elbendary, che è un ex militare egiziano, ha trovato un nuovo scopo nella vita curando questi animali dopo aver lasciato l'esercito. Insieme a Vicki Brown, ha fondato l'ACARF nel 2020, creando un rifugio e una clinica veterinaria al Cairo. Il loro lavoro è spesso ostacolato dalla crudeltà di alcuni locali verso i randagi.

Nonostante le difficoltà, l'impresa di Apollo ha dato nuova energia a Elbendary e Brown. Sperano che l'attenzione mediatica possa spingere le autorità a prendersi cura di questi animali e incoraggiare donazioni dall'estero.

Sui social, Apollo e i suoi fratelli continuano a essere protagonisti di numerosi video, mantenendo alta l'attenzione sulla loro storia.

