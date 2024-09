Ecco come combattere la depressione di fine estate

La consapevolezza che la fine della bella stagione è vicina colpisce duramente chi soffre di depressione di fine estate. Unsplash/williambout

L'estate sta per finire... e non è facile salutarla. Molti infatti si lamentano e non si sentono pronti per affrontare l'autunno. Un esperto spiega cosa aiuta a combattere questi sentimenti.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Verso la fine della bella stagione può emergere la depressione di fine estate.

Secondo lo psichiatra Gregor Hasler, è importante distinguere tra depressione e malumore.

Può certamente capitare di avere difficoltà a lasciarsi alle spalle l'estate.

L'esperto spiega perché è così e cosa può aiutare. Mostra di più

«Agosto è come la domenica sera dei mesi», ho letto di recente in rete. La tristezza arriva quando, contrariamente ai tuoi desideri, qualcosa di meraviglioso svanisce lentamente e devi affrontare la realtà.

È così anche per l'estate. Purtroppo. Quando ho letto questa frase è scattato qualcosa. Perché sono settimane che mi sento triste, non volendo ammettere che la stagione più bella finirà presto. Ma, come ogni anno, a un certo punto bisogna dirle addio.

Nel 2024, però, è particolarmente difficile. All'inizio l'estate ha avuto i suoi problemi, con molto maltempo, ma poi si è rivelata bellissima. Ora, mentre volge al termine, sembra essere stata troppo breve.

Quando parlo alle persone che mi circondano del mio momento di crisi, sono d'accordo con me. Quest'anno è particolarmente difficile o la depressionedi fine estate è sempre stata un problema?

Dire addio a qualcosa che si adora è sempre difficile

Lasciare andare non è mai facile per le persone, soprattutto quando devono abbandonare qualcosa a cui tengono molto.

«Alla fine dell'estate, il cervello di alcune persone pensa che tutte le cose belle che amano tanto verranno meno: il bagno in piscina, le gite in barca o le grigliate», dice Gregor Hasler, professore di psichiatria all'Università di Friburgo e medico capo del Fribourg Network for Mental Health, in un'intervista a blue News.

L'esperto spiega: «Gli studi dimostrano generalmente che quando le giornate si allungano, l'umore migliora, mentre quando si accorciano di nuovo, cioè a partire da agosto, l'umore peggiora leggermente».

Camminare a piedi nudi o con scarpe aperte in estate è una sensazione di libertà ineguagliabile. Instagram/anja_r

Questo cambiamento generale dell'umore non significa necessariamente che tutti ne soffrano, ma può certamente capitare. «Non è facile quantificare il tutto. È inoltre essenziale distinguere tra malumore e depressione», afferma Hasler.

È meno comune che la depressione grave si sviluppi come conseguenza della fine dell'estate, ma «le persone che soffrono di depressione possono sperimentare un peggioramento della condizione verso l'autunno».

Il freddo può essere «stressante»

Le ragioni del malumore alla fine della bella stagione sono, da un lato, l'effetto fisiologico del fatto che le giornate si accorciano di nuovo e siamo esposti a meno luce naturale e, dall'altro, l'aspetto sociale.

Lo psichiatra dice: «In estate la maggior parte delle persone esce di più e si ritrova con gli amici in piscina, mentre in inverno è più difficile».

Per chi ha problemi di salute, anche la temperatura può essere un fattore decisivo. Alcuni vivono il freddo come «stressante».

Tenersi strette le cose belle in inverno

È importante che le persone che stanno sperimentando sbalzi d'umore non si arrendano semplicemente a questi sentimenti, ma che lottino contro di essi. «Chi è colpito non dovrebbe semplicemente ritirarsi e non fare nulla».

Hasler consiglia alle persone di continuare ad alzarsi regolarmente, uscire e pianificare le cose che fanno bene. L'esperto ricorda «l'Avvento, i dolci, i canti natalizi: abbiamo inventato tutto questo perché ci siano dei momenti positivi anche in inverno». Dobbiamo tenere presente che anche i mesi più bui dell'anno possono essere belli e riservare cose positive.

«E poi ci sono persone che trarrebbero beneficio da una vacanza di due settimane ai Caraibi o in qualche altro posto al sole». Questo solleva però la questione della sostenibilità.

Il cattivo inizio dell'estate è responsabile del malumore?

La depressione causata da fattori stagionali non rappresenta una percentuale così elevata in Svizzera, come spiega Hasler. «Ciò che è interessante, tuttavia, è che la depressione invernale pura è spesso molto diversa da altri tipi di depressione».

Ad esempio, si possono osservare modelli di comportamento atipici. Le persone colpite mangiano e dormono di più. Lo psichiatra afferma: «Cadono in una sorta di ibernazione per sopravvivere alla stagione fredda».

L'«August blues» colpisce in modo particolare quest'anno perché l'inizio dell'estate è stato così piovoso? «Certe persone sono sicuramente frustrate dal fatto di aver avuto così poche giornate che amano tanto. Questa consapevolezza non porta necessariamente alla depressione, ma piuttosto al turbamento e alla frustrazione», risponde Hasler.

Ma la bella stagione non è ancora finita. «D'altra parte, si può anche dire che se non abbiamo avuto un'estate vera e propria, non è poi così male lasciarla andare di nuovo».