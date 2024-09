«Hera» dovrà indagare sulle conseguenze dell'impatto della sonda «Dart» dell'agenzia spaziale statunitense su Dimorphos, la parte più piccola di un doppio asteroide. ESA

L'umanità non è più indifesa contro gli asteroidi provenienti dallo spazio come lo era decenni fa. Ora «Hera» dovrebbe proteggere la Terra.

SDA

Hai fretta? blue News riassume per te La missione ESA «Hera» ha il compito di studiare gli effetti dell'impatto della sonda «Dart» della NASA sull'asteroide Dimorphos, al fine di acquisire conoscenze sulla difesa planetaria.

L'impatto di Dart ha modificato con successo l'orbita dell'asteroide, il che è considerato un passo importante per proteggere la Terra da potenziali collisioni con asteroidi.

L'ESA sta già pianificando la prossima missione, «Ramses», che studierà l'asteroide Apophis durante il suo sorvolo ravvicinato del Pianeta nel 2029. Mostra di più

Quella che fino a qualche tempo fa era considerata pura fantascienza, presente solamente nei blockbuster hollywoodiani come «Armageddon», potrebbe diventare una possibilità realistica.

La missione «Hera» dell'Agenzia spaziale europea (ESA), che prende il nome da una dea greca e il cui lancio è previsto per ottobre, dovrà indagare sulle cause dell'impatto della sonda «Dart» dell'agenzia spaziale statunitense (NASA) su Dimorphos, la parte più piccola di un doppio asteroide.

Che aspetto ha ora il grumo lungo 160 metri? Ha un cratere, è stato deformato? Quanto pesa? «Hera risponderà a queste domande», afferma l'esperto di asteroidi Detlef Koschny, professore di esplorazione lunare e planetaria presso l'Università Tecnica di Monaco. La missione rappresenta quindi un importante contributo al tema della difesa planetaria.

Dart (Double Asteroid Redirection Test) è stato lanciato nel novembre 2021 e si è schiantato contro l'asteroide nel settembre 2022 a una velocità di circa 6,6 chilometri al secondo.

L'impatto ha modificato in modo misurabile l'orbita di Dimorphos, una sorta di luna dell'asteroide più grande Didymos. «Questo ha dimostrato che possiamo modificare l'orbita di un asteroide che potrebbe essere in rotta di collisione con la Terra», afferma Koschny.

«Stiamo entrando in una nuova era dell'umanità in cui potremmo avere la possibilità di proteggerci dall'impatto di un asteroide», ha dichiarato la NASA.

Armarsi contro il grande pericolo

Gli impatti degli asteroidi più grandi hanno dimostrato più volte nella storia del nostro pianeta quanto possano essere devastanti. Ad esempio un impatto avvenuto circa 66 milioni di anni fa è considerato la causa principale dell'estinzione dei dinosauri.

NASA ed ESA vogliono essere meglio armati contro questi pericoli in futuro. Hera sarà lanciata dal centro spaziale Kennedy in Florida a bordo di un razzo Falcon 9 dell'azienda spaziale privata SpaceX non prima del 7 ottobre. Dopo 26 mesi, la sonda spaziale inizierà la sua indagine scientifica.

«Ci stiamo preparando da mesi», afferma il capo del centro di controllo dell'ESA, Simon Plum, a proposito dell'imminente lancio. «Stiamo facendo buoni progressi e siamo fiduciosi che saremo preparati al meglio». Come la maggior parte delle missioni ESA, Hera sarà controllata dal centro di controllo nella città tedesca di Darmstadt.

Hera ha a bordo diverse telecamere e sistemi di misurazione laser e radar, alcuni dei quali si trovano su piccoli satelliti chiamati CubeSats, uno dei quali atterrerà.

Questi saranno utilizzati per analizzare le dimensioni del cratere d'impatto, la massa e la densità, la superficie, la composizione minerale e la struttura del Dimorphos.

La prossima missione è già in preparazione

Il programma di sicurezza spaziale dell'ESA a Darmstadt sta già preparando un'altra missione sugli asteroidi: «Ramses» (Rapid Apophis Mission for Space Safety) studierà l'asteroide Apophis mentre passa vicino alla Terra nel 2029.

Secondo l'agenzia spaziale, il grumo, grande circa 375 metri, passerà davanti a noi il 13 aprile del 2029 a una distanza di soli 32'000 chilometri. Si tratta di una distanza molto ravvicinata per gli standard spaziali: la Luna dista in media circa 380'000 chilometri dalla Terra.

Gli esperti affermano che l'impatto di un asteroide di queste dimensioni sulla Terra avrebbe probabilmente conseguenze catastrofiche. Per fare un paragone: nel febbraio 2013, un asteroide di soli 20 metri è esploso sopra la città russa di Chelyabinsk. Circa 1'500 persone sono rimaste ferite dall'onda d'urto, soprattutto a causa dei vetri delle finestre in frantumi.

SDA