Ecco come si celebra la Pasqua nel resto del mondo

La Pasqua viene celebrata in tutto il mondo. Ma non ovunque, ad esempio, si fa una semplicissima «caccia alle uova», come invece avviene in Svizzera. Scopri con noi come viene celebrata la resurrezione di Cristo in altre culture e Paesi.

Tingere le uova, andare a caccia di varie delizie di cioccolato o ancora fare un bel brunch: ecco come, in Svizzera, la maggior parte della gente festeggia la Pasqua.

Ma come celebrano la resurrezione di Gesù Cristo, che ha vinto la morte ed è asceso al cielo, gli abitanti di altri Paesi di fede cristiana? Ecco una panoramica di altre sei usanze, alcune delle quali risultano davvero molto bizzarre.

Germania: ruote piene di paglia incendiate

Per una prima usanza, piuttosto insolita, basta andare a vedere cosa fanno nella vicina Germania. Nella parte settentrionale del Paese, c'è una tradizione pagana che si è trasformata nel tempo in un'usanza cristiana.

A Lüdge, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, ad esempio, la gente dà fuoco a enormi ruote piene di paglia. Questo avviene solitamente nella notte sulla domenica di Pasqua: il fieno viene incendiato e le ruote in fiamme vengono fatte rotolare a valle.

Questa consuetudine ha lo scopo di scacciare gli spiriti invernali e tutti i mali. Si dà quindi il benvenuto alla primavera e al ritorno della natura.

Il fuoco rappresenta il sole e la luce che trionfa sulle tenebre. Alcuni credono che questo modo di fare possa prevedere come andrà il prossimo raccolto.

Irlanda: aringhe sotterrate

Un po' più a nord, anche gli irlandesi hanno un'interessante tradizione.

La domenica di Pasqua la popolazione dell'isola, soprattutto quella delle zone più rurali, seppelliscono le aringhe. Il motivo? La sepoltura del pesce rappresenta la fine della Quaresima, quando si può mangiare solo pesce e non carne. La gente scava le tombe prima della processione solenne.

Bulgaria: lancio di uova

Dopo la messa della domenica di Pasqua, in Bulgaria si scatena una lotta selvaggia con le uova. La gente le lancia contro i muri della chiesa, ma non risparmia nemmeno i propri cari. Se l'uovo rimane intatto, si prospetta un anno felice e di successo.

Finlandia: ci si picchia con le fronde delle palme

I finlandesi non si concentrano solo sull'armonia a Pasqua. La domenica delle Palme (la sesta e ultima domenica di Quaresima) si colpiscono in modo delicato sulla schiena con le fronde delle palme.

Si suppone che in questo modo vogliano ricordare che Gesù fu accolto con le palme al suo ingresso a Gerusalemme.

La domenica di Pasqua, invece, i bambini corrono urlando per le strade: in questo modo vogliono cacciare l'inverno.

Maiorca: si sfila per le strade mascherati

Abiti lunghi con cappucci in testa a punta: se vedendo uomini completamente mascherati pensate automaticamente a un gruppo razzista degli Stati Uniti, a Maiorca questo tipo di abbigliamento rappresenta invece qualcosa di completamente diverso a Pasqua.

Le persone completamente mascherate, per lo più uomini, sfilano per le strade dell'isola spagnola con croci sulle spalle in occasione della processione di Pasqua. Gli abiti risalgono alle confraternite medievali e ripercorrono la Via Crucis di Gesù Cristo.

Filippine: una vera penitenza in stile Gesù

E, infine, attenzione: nella nazione insulare delle Filippine, alcuni credenti celebrano una forma particolarmente radicale di automortificazione: si fanno inchiodare a una croce di legno con chiodi veri, sul modello di Gesù Cristo.

Il calvario inizia già sulla Via Crucis. Gli uomini sfilano a piedi nudi per le strade, battendosi brutalmente la schiena con fruste preparate con schegge di vetro per espiare i propri peccati.

Gli spettatori che si trovano ai margini della strada, inoltre, prendono a calci e pugni i fanatici seguaci di Gesù nella loro dolorosa «crociata». La procedura è così violenta e sanguinosa che persino il Vaticano si è espresso contro di essa.

Dalle Filippine provengono altre due bizzarre usanze pasquali. Una prevede che i credenti debbano vedere l'interno di sette chiese il Giovedì Santo. La seconda invece che i genitori tirino in aria i propri figli tenendoli per la testa. Si ritiene che questo rituale faccia crescere i bambini e li faccia diventare sani.