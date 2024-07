Con l'arrivo dell'estate è tempo di sandali. Le ciabatte Birkenstock sono particolarmente popolari. Unsplash/norevisions

Con l'arrivo dell'estate è arrivato anche il caldo. Se non vuoi stare seduto alla scrivania dell'ufficio con spiacevoli macchie di sudore, opta per degli abiti ariosi e delle scarpe aperte. Ma è fuori luogo? L'esperta di moda consiglia cosa è appropriato (o no) indossare sul posto di lavoro.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Nel tempo libero, si preferisce indossare pantaloncini e infradito soprattutto nelle giornate estive in cui fa molto caldo.

Secondo un'esperta di moda però queste cose non sono appropriate per l'ufficio.

Gli hot pants (i pantaloncini corti in materiale sintetico molto aderenti), gli abiti con la pancia scoperta e le infradito sono assolutamente vietati. Così come le Birkenstock, le stampe leopardate o i colori al neon. Mostra di più

Quando fuori fa caldo, in estate, si indossano pantaloncini, vestiti corti e scarpe aperte. Ma il guardaroba disinvolto ha spazio anche in ufficio? È una domanda che ogni anno suscita un vivo interesse nella società.

Ana Haldimann, assistente personale allo shopping e consulente di stile, ha sciolto ogni dubbio a blue News: «Gli hot pants, gli abiti con la pancia scoperta e le infradito sono assolutamente da evitare in ufficio».

Una regola d'oro per la stylist è che tutto ciò che emana un'atmosfera vacanziera non appartiene al luogo di lavoro. «Quando ti presenti in ufficio con la tua camicia in stile Magnum P.I. con le palme, abbinata a pantaloncini e infradito, potrebbe sembrare emozionante, ma il capo potrebbe chiedersi se ti deve procurare una sedia a sdraio».

Soprattutto è importante avere regole chiare dal datore di lavoro su ciò che è consentito e ciò che non lo è. «I direttori dovrebbero dire ai dipendenti cosa si aspettano da loro, a seconda del settore, in modo che i loro abiti siano appropriati per i clienti», raccomanda Haldimann.

Ogni modello ha un messaggio inespresso, ogni colore fa una dichiarazione e ogni abbigliamento crea una certa aura. «È sempre importante il messaggio che si trasmette con il proprio abbigliamento. È meglio per il team se i manager non permettono cose estreme».

Infradito, Birkenstock, Crocs?

«Se la pedicure non è stata fatta, penso che le ciabatte con i calzini siano molto meglio che senza», dice Haldimann con un sorriso. Come direttore, dire a qualcuno che non ha dei bei piedi è più difficile che vietare le scarpe aperte in generale.

La stilista pensa anche che le Birkenstock siano fuori luogo. «Sembrano più comode e confortevoli. Se una persona ha problemi ai piedi, certo, ma se altrimenti ci si muove verso i clienti con queste scarpe, non si fa una buona impressione».

La personal shopper continua spiegando che è anche una questione di materiale quando si tratta di scarpe furoi luogo: «Le infradito di plastica non sono chic, mentre i sandali aperti in pelle fanno un'impressione migliore».

Gli hot pants?

Secondo la vecchia scuola, è chiaro che gli uomini devono indossare pantaloni lunghi se vogliono apparire decenti in ufficio. «Ma alle donne è consentito indossare abiti: è davvero giusto?».

Secondo Haldimann, anche i miniabiti o gli hot pants (pantaloncini molto aderenti) non sono adatti da portare sul posto di lavoro. Anche mostrare una scollatura eccessiva è inappropriato per l'ufficio.

Stampe leopardate e colori al neon?

Tante persone trovano sgradevole la stampa leopardata e anche i colori al neon sono provocatori agli occhi di molti. «Tutto ciò che è vistoso risulta invadente quando si è insieme, a meno che non si tratti di una festa», spiega l'esperta.

Ana Haldimann è personal shopper e styling coach. zVg

Quali sono i colori consigliati per l'ufficio? Blu o verde in tutte le tonalità. «I colori pastello hanno generalmente un effetto piacevole nell'ambiente di lavoro».

I tessuti trasparenti

Haldimann pensa che sia davvero sgradevole quando in estate si indossano abiti chiari e pantaloni in cui si intravede sotto.

La stylist osserva: «Di solito è un passo falso per le donne che le mutandine si vedano attraverso il vestito bianco e trasparente - bisogna assolutamente prestare attenzione a questo quando ci si veste al mattino e indossare biancheria intima color carne».

Le macchie di sudore

È del tutto naturale e inevitabile, ma se si suda e compaiono macchie sulla camicia o sulla maglietta, è poco attraente. «Agli uomini consiglio di evitare le camicie azzurre o rosa, perché le macchie di sudore si vedono subito».

Se non vuoi spargere tutto il tuo sudore in ufficio, devi optare per una maggiore quantità di tessuto. L'esperta consiglia: «Più pelle si mostra, più si sente l'odore. Se sudi in ufficio, i tessuti proteggono anche un po' dal far sentire il tuo odore a tutti».

Ecco perché: «Se sei più vestito, sei semplicemente più rispettoso nei confronti dei tuoi colleghi di lavoro».