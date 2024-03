Due le tendenze calde alla sfilata di Chloé: boho chic e trasparenza. Imago/Bestimage

L'élite del mondo della moda si è appena incontrata a Parigi: nell'ambito della settimana della moda, i principali stilisti hanno presentato le loro nuove collezioni autunno e inverno 2024/25. Ecco le tendenze che non vediamo l'ora di indossare.

Hai fretta? blue News riassume per te La settimana della moda di Parigi si è svolta dal 26 febbraio al 5 marzo 2024.

I grandi stilisti hanno presentato le loro nuove collezioni.

Nei capi di Balmain predominano le spalle larghe.

La sfilata di Valentino è stata dominata dal colore nero.

Il boho chic è diventato romantico sulle passerelle di Chloé. Mostra di più

Dal 26 febbraio al 5 marzo 2024, tutti gli occhi erano puntati sulla metropoli della moda, Parigi. E il mondo dell'abbigliamento ha guardato con entusiasmo alle molte donne che si sono presentate come stiliste nella capitale francese dopo una settimana della moda di Milano fortemente dominata dagli uomini.

A Parigi, le più grandi case di moda hanno presentato le loro nuove collezioni. Le tendenze popolari sono emerse in passerella. Alcune delle creazioni dei designer possono essere un po' più discutibili di altre, ma tutte attirano l'attenzione.

Non esistono modelli fissi su ciò che le donne dovrebbero indossare nella prossima stagione, ma le sfilate forniscono sempre nuova ispirazione e invitano a sognare. E sono il radar delle tendenze.

1. Spalle larghe

Prima tendenza: spalle larghe Le spalle larghe sono l'elemento chiave della nuova collezione Balmain. Immagine: IMAGO/Bestimage Trench beige di Coperni per 894 franchi, via Unger Fashion. Immagine: unger-fashion.com Blazer con ritagli e imbottiture di Alessandro Vigilante per 802 franchi, via Farfetch. Immagine: farfetch.com Abito verde con spalline imbottite di Zara per circa 50 franchi. Immagine: zara.com Prima tendenza: spalle larghe Le spalle larghe sono l'elemento chiave della nuova collezione Balmain. Immagine: IMAGO/Bestimage Trench beige di Coperni per 894 franchi, via Unger Fashion. Immagine: unger-fashion.com Blazer con ritagli e imbottiture di Alessandro Vigilante per 802 franchi, via Farfetch. Immagine: farfetch.com Abito verde con spalline imbottite di Zara per circa 50 franchi. Immagine: zara.com

Alla sfilata di Balmain un aspetto in particolare è stato messo in risalto: le spalle larghe giocano un ruolo importante nella nuova collezione del direttore creativo Olivier Rousteing. Secondo lo stilista francese, la collezione è un omaggio alla madre adottiva, che indossava sempre un trench.

Silhouette ampie e spigoli vivi caratterizzano i look di Balmain, che mostrano forza, trasmettono potere e creano il nostro outfit per la prossima stagione: potente, in cui ci sentiamo robuste e piene di forza per affrontare tutti i problemi.

2. Stoffe trasparenti

Seconda tendenza: tessuti trasparenti Tessuti pregiati ricoprono come collant le modelle sulla passerella di Yves Saint Laurent. Immagine: IMAGO/Bestimage Maxi abito in rete di Norma Kamali per 153 franchi, via Mytheresa. Immagine: mytheresa.com Maglia asimmetrica a maniche lunghe di H&M per 33 franchi. Immagine: hm.com Camicetta con bordi in piume di Styland per 282 franchi, via Farfetch. Immagine: farfetch.com Seconda tendenza: tessuti trasparenti Tessuti pregiati ricoprono come collant le modelle sulla passerella di Yves Saint Laurent. Immagine: IMAGO/Bestimage Maxi abito in rete di Norma Kamali per 153 franchi, via Mytheresa. Immagine: mytheresa.com Maglia asimmetrica a maniche lunghe di H&M per 33 franchi. Immagine: hm.com Camicetta con bordi in piume di Styland per 282 franchi, via Farfetch. Immagine: farfetch.com

Se questi look siano adatti all'uso quotidiano è da vedere. La collezione di Yves Saint Laurent ha sicuramente fatto molto parlare di sé alla settimana della moda di Parigi. Perché le creazioni dello stilista Anthony Vaccarello sono attillate, estremamente delicate e soprattutto... completamente trasparenti! Per il direttore creativo di YSL le sue opere sono un «inno alla creatività e all'artigianato».

Il materiale trasparente ricorda i collant: c'è il rischio che si smaglino? I seni delle donne in passerella sono ben visibili. Vaccarello voleva reazioni forti, che ha sicuramente ricevuto. Per alcuni il look trasparente può essere liberatorio o addirittura «responsabilizzante», ma agli occhi di altri tende a trasformare le donne in oggetti. In ogni caso, attira l'attenzione di tutti.

3. Nuovo colore di tendenza? Valentino vede nero

Terza tendenza: nero Lo stilista di Valentino, Pierpaolo Piccioli, mantiene tutto in nero. Immagine: IMAGO/Bestimage Camicetta di Anna Field per 44 franchi, via Zalando. Immagine: zalando.ch Pantaloni di Cos per 130 franchi. Immagine: cos.com Tuta con spalle scoperte di Mango per circa 130 franchi. Immagine: mango.com Terza tendenza: nero Lo stilista di Valentino, Pierpaolo Piccioli, mantiene tutto in nero. Immagine: IMAGO/Bestimage Camicetta di Anna Field per 44 franchi, via Zalando. Immagine: zalando.ch Pantaloni di Cos per 130 franchi. Immagine: cos.com Tuta con spalle scoperte di Mango per circa 130 franchi. Immagine: mango.com

Pierpaolo Piccioli vede nero. Il direttore creativo di Valentino ha fatto sfilare le sue modelle indossando dalla testa ai piedi i colori più profondi e trendy. La sua collezione «Le Noir» è un omaggio al colore scuro – o non colore – che irradia tanta eleganza e fa sempre bella figura.

È la prima volta che un'intera collezione Valentino viene realizzata in un unico colore. Tuttavia la casa di moda è già riuscita più volte a fare tendenza quando si tratta di colore. Da ricordare l'iconico rosso o l'indimenticabile rosa Valentino.

Lo stilista gioca con tessuti e fantasie: i suoi look combinano volant, paillettes, elementi in pelle con tulle, pizzo, fiocchi, spalle definite. E nel mezzo compaiono anche qui materiali trasparenti. Catturano l'attenzione in nero, non giocano con i colori, ma riflettono piuttosto la luce e irradiano un glamour discreto in modo leggero.

4. I sandali dorati si indossano con i calzini

Quarta tendenza: scarpe dorate Sandali dorati e calzini di lana nera del marchio svizzero Akris. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS Sandaletto di Kazar per circa 95 franchi, tramite About You. Immagine: aboutyou.ch Décolleté aperta sul tallone «Zanda» di Guess per 140 franchi, via Breuninger. Immagine: breuninger.com Calzini in lana vergine e cashmere di Falke per 24 franchi. Immagine: falke.com Quarta tendenza: scarpe dorate Sandali dorati e calzini di lana nera del marchio svizzero Akris. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS Sandaletto di Kazar per circa 95 franchi, tramite About You. Immagine: aboutyou.ch Décolleté aperta sul tallone «Zanda» di Guess per 140 franchi, via Breuninger. Immagine: breuninger.com Calzini in lana vergine e cashmere di Falke per 24 franchi. Immagine: falke.com

Anche se fuori fa più fresco, non dobbiamo rinunciare ai nostri amati sandali. Il marchio svizzero Akris lo dimostra alla settimana della moda di Parigi. Il direttore creativo Albert Kriemler ha equipaggiato le modelle con un'interessante combinazione sandalo-calzino.

E si tratta di calzini di lana nera e scarpe dorate. Perché dopo i modelli in argento, le scarpe di tendenza ora brillano anche in oro. Il look metallico è già emerso alla settimana della moda di New York. Questo si estende ulteriormente ai piedi. Se non vuoi aspettare l'autunno e non ti piace lo stile con un mix di sandali e calzini, in primavera puoi semplicemente indossare le scarpe aperte lucide, quindi senza calzini.

5. Romantico boho chic

Quinta tendenza: boho chic Giocoso e romantico: il boho chic di Chloé è caratterizzato da volant e balze. Immagine: IMAGO/Bestimage Camicetta a balze di H&M per circa 70 franchi. Immagine: hm.com Camicetta rosa di Zara per circa 46 franchi. Immagine: zara.com Abito da cocktail con volant di By Malina per 315 franchi, via Zalando. Immagine: zalando.ch Quinta tendenza: boho chic Giocoso e romantico: il boho chic di Chloé è caratterizzato da volant e balze. Immagine: IMAGO/Bestimage Camicetta a balze di H&M per circa 70 franchi. Immagine: hm.com Camicetta rosa di Zara per circa 46 franchi. Immagine: zara.com Abito da cocktail con volant di By Malina per 315 franchi, via Zalando. Immagine: zalando.ch

Le ragazze Chloé adoravano il romantico boho chic negli anni '70 e all'inizio degli anni 2000. I look sono stati creati prima da Karl Lagerfeld e poi da Phoebe Philo. E ora la direttrice creativa Chemena Kamali sta riproponendo questi abiti giocosi.

Volant, pizzo e chiffon compongono lo stile. Stivali al ginocchio, abiti fluidi o jeans patchwork ne fanno parte tanto quanto gli abiti con balze o i gioielli di grande effetto.

Nel complesso, il risultato è un look armonioso e romantico che ci porta al livello successivo e, con le sue giocose balze, si adatta meravigliosamente alla prossima primavera.