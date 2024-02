Victoria Beckham

Victoria Beckham continuerà a lavorare con Mia Regan, ex del figlio Romeo Beckham.

Romeo e Mia hanno annunciato ufficialmente il break-up pochi giorni fa, dopo una relazione lunga cinque anni. Nonostante ciò la ragazza sarà ancora presente nella vita dell’ex Spice Girl da un punto di vista professionale.

La modella è considerata una delle muse della fashion designer e le due sono ancora «estremamente vicine», come riporta una fonte. «Victoria adora Mia ed è molto triste che lei e Romeo si siano lasciati», ha riferito la fonte al Daily Mail.

«Lo capisce, sono giovanissimi e le possibilità che restassero insieme per sempre erano poche, ma lei ha instaurato un rapporto personale con Mia e le due donne continueranno a lavorare insieme anche in futuro. Entrambe amano la moda e hanno alcune idee su cosa fare insieme, idee che sono ancora in piedi. Si è instaurato tra di loro un rapporto molto forte e amano lavorare insieme. Sono sulla stessa lunghezza d’onda in fatto di moda».

Una collezione denim insieme

Nell’ottobre 2022, Victoria, 49, e Mia, 21, che lavora come modella per H&M e Gucci, hanno lanciato insieme una collezione denim.

La separazione è stata amichevole e Romeo è felice che sua madre e la sua ex continuino a vedersi per motivi lavorativi.

«Non c’è assolutamente imbarazzo. Anche a Romeo sta bene ed è un comportamento da persona matura; molti giovani uomini non sarebbero di certo felici di una situazione del genere», ha aggiunto il bene informato.

Covermedia