Ecco la classifica delle migliori e peggiori compagnie aeree del mondo nel 2024

Non tutte le compagnie aeree sono percepite allo stesso modo dai passeggeri. Unsplash/rparmly

Una nuova classifica rivela le compagnie aeree che deludono di più, ma anche quelle di cui i passeggeri sono più soddisfatti. Il trono spetta a una compagnia aerea europea, che scalza Qatar Airways. Le compagnie svizzere non sono nella top 10.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Il portale «AirHelp» ha stilato una classifica delle compagnie aeree.

Tunisair è risultata la peggiore.

Una compagnia aerea europea è diventata sorprendentemente la migliore, scalzando la vincitrice dello scorso anno, ovvero Qatar Airways.

La classifica si basa su 20'000 recensioni di passeggeri e sui dati attuali, analizzati in base alla puntualità, alla soddisfazione dei clienti e alla gestione dei reclami. Mostra di più

Mentre alcune compagnie aeree eccellono, offrendo il servizio migliore, altre sono meno convincenti e lasciano scontenti i viaggiatori.

Per aiutarvi a scegliere la compagnia giusta al momento della prenotazione, il portale che si occupa dei diritti dei passeggeri aerei «AirHelp» ha stilato una classifica.

Sorprendentemente, al primo posto si trova un'azienda europea, e non più la Qatar Airways, vincitrice dello scorso anno.

Ma è ancora più importante sapere da quali compagnie aeree è meglio stare alla larga, perché viaggiare con loro potrebbe causare frustrazione.

Circa 20'000 passeggeri coinvolti

Per la valutazione sono stati presi in considerazione la puntualità, la gestione dei reclami e la soddisfazione dei clienti (su degli aspetti come la valutazione dell'equipaggio, il comfort a bordo, il cibo offerto, la pulizia dell'aereo, ecc.). Per ognuno di questi parametri è stata data una valutazione su una scala da 1 a 10.

I passeggeri di 54 Paesi sono stati sottoposti a un sondaggio, per un totale di circa 20'000 risposte. Per stilare la classifica, AirHelp ha preso in considerazione 109 compagnie aeree e i dati relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2024.

Il risultato finale è il cosiddetto «AirHelp Score», sulla base del quale è stata stilata la classifica.

Ecco le peggiori e le migliori compagnie

Tunisair ha ottenuto il punteggio peggiore in assoluto, anche in termini di puntualità.

Di seguito trovate la panoramica completa delle dieci compagnie aeree con il punteggio peggiore.

Le peggiori dieci compagnie aeree Tunisair

AirHelp Score: 3,63

Puntualità: 4,7

Valutazione dei clienti: 6

Gestione dei reclami: 0,2

Buzz

AirHelp Score: 4,45

Puntualità: 6,2

Valutazione dei clienti: 7,1

Gestione dei reclami: 0,1

Nouvelair

AirHelp Score: 4,48

Puntualità: 5,8

Valutazione dei clienti: 7,5

Gestione dei reclami: 0,1

Bulgaria Air

AirHelp Score: 4,59

Puntualità: 6,2

Valutazione dei clienti: 7,2

Gestione dei reclami: 0,4

El Al Israel Airlines

AirHelp Score: 4,6

Puntualità: 5,7

Valutazione dei clienti: 8

Gestione dei reclami: 0,1

Pegasus Airlines

AirHelp Score: 4,73

Puntualità: 6,7

Valutazione dei clienti: 7,3

Gestione dei reclami: 0,2

IndiGo

AirHelp Score: 4,8

Puntualità: 6,6

Valutazione dei clienti: 7,5

Gestione dei reclami: 0,3

TAROM

AirHelp Score: 4,82

Puntualità: 6,9

Valutazione dei clienti: 7,6

Trattamento dei reclami: 0

Air Mauritius

AirHelp Score: 4,84

Puntualità: 6,7

Valutazione dei clienti: 7,6

Gestione dei reclami: 0,2

SKY express

AirHelp Score: 4,86

Puntualità: 6,9

Valutazione dei clienti: 7,6

Gestione dei reclami: 0,1 Mostra di più

Per quanto riguarda invece la classifica delle migliori, una compagnia europea è riuscita a scalzare dal trono la vincitrice dello scorso anno, Qatar Airways.

È infatti Brussels Airlines che ha conquistato il primo posto, e guida così la classifica delle migliori compagnie aeree.

Il portale «Travelobook», citando AirHelp, fa notare come «rispetto all'anno scorso, Brussels Airlines ha compiuto una rapida ascesa, salendo dal dodicesimo al primo posto».

Le migliori dieci compagnie aeree Brussels Airlines

AirHelp Score: 8,12

Puntualità: 7,8

Valutazione dei clienti: 7,9

Gestione dei reclami: 8,7

Qatar Airways

AirHelp Score: 8,11

Puntualità: 8,2

Valutazione dei clienti: 8,9

Gestione dei reclami: 7,3

United Airlines

AirHelp Score: 8,04

Puntualità: 7,8

Valutazione dei clienti: 7,8

Gestione dei reclami: 8,5

American Airlines

AirHelp Score: 8,04

Puntualità: 7,5

Valutazione dei clienti: 8,1

Gestione dei reclami: 8,5

Play

AirHelp Score: 7,89

Puntualità: 9

Valutazione dei clienti: 7,5

Gestione dei reclami: 7,3

Austrian Airlines

AirHelp Score: 7,89

Puntualità: 7,6

Valutazione dei clienti: 8,2

Gestione dei reclami: 7,9

LOT Polish Airlines

AirHelp Score: 7,84

Puntualità: 7,6

Valutazione dei clienti: 8,4

Gestione dei reclami: 7,5

Air Arabia

AirHelp Score: 7,58

Puntualità: 6,3

Valutazione dei clienti: 7,6

Gestione dei reclami: 8,8

Widerøe

AirHelp Score: 7,55

Puntualità: 8,6

Valutazione dei clienti: 7,3

Gestione dei reclami: 6,7

Air Serbia

AirHelp Score: 7,53

Puntualità: 5,9

Valutazione dei clienti: 7,7

Gestione dei reclami: 9 Mostra di più

E le compagnie svizzere?

Swiss (AirHelp Score: 6,14) e Edelweiss (AirHelp Score: 6,03) occupano rispettivamente il 62esimo e 64esimo posto nella classifica.

Entrambe non ottengono risultati soddisfacenti nell'ambito della gestione dei reclami, ma tengono il passo delle migliori in termini di puntualità e opinione dei clienti.