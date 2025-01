Ecco le destinazioni di vacanza più popolari per gli svizzeri nel 2025

Una spiaggia di Creta. Tui e Kuoni confermano l'isola greca come una delle principali destinazioni di vacanza. Immagine: Keystone/Lefteris Partsalis/XinHua

Gli svizzeri viaggeranno ancora nel 2025. Ma dove? Tui e Kuoni annunciano le principali destinazioni di viaggio e prevedono un anno positivo.

Hai fretta? blue News riassume per te Le agenzie di viaggio e le compagnie aeree svizzere si stanno attrezzando con nuove destinazioni per la primavera e l'estate 2025.

Per Tui, l'Egitto, la Turchia e la Grecia continueranno a essere le destinazioni di punta.

Kuoni prevede che la Lapponia finlandese, le Maldive e Maiorca saranno le destinazioni più gettonate dai propri clienti.

Swiss ed Edelweiss hanno già annunciato il nuovo programma di voli a novembre. Vi si trovano nuove destinazioni esotiche.

Quando il sole chiama le vacanze al mare rimangono al primo posto tra le prenotazioni di viaggio nel 2025. Le agenzie di viaggio Tui e Kuoni offrono una panoramica delle destinazioni primaverili ed estive più gettonate dagli svizzeri.

Ma per viaggiare occorre anche un mezzo di trasporto. A novembre, Swiss ed Edelweiss hanno annunciato quali voli e destinazioni saranno aggiunti al programma di volo.

Le vacanze al mare restano popolari

Le classiche destinazioni balneari continueranno a dominare le tendenze di viaggio nel 2025. Secondo una portavoce di Tui, Egitto e Turchia sono tra le mete preferite per la primavera. Entrambi i Paesi attraggono i viaggiatori grazie alle temperature gradevoli e ai tempi di volo brevi.

Per l'estate, l'attenzione si concentrerà sui classici europei: la Grecia con la popolare isola di Creta, la Spagna con Maiorca e la Turchia, con Antalya, sono in cima alla lista delle destinazioni principali.

Destinazioni di tendenza: esotismo e avventura

Oltre ai classici, le destinazioni esotiche stanno guadagnando popolarità. In particolare, le isole di Capo Verde e Zanzibar si sono affermate come destinazioni di tendenza. L'arcipelago della Tanzania si distingue per la combinazione unica di spiagge da sogno e safari, che attraggono sempre più viaggiatori.

Sebbene Tui non abbia ancora pubblicato uno studio ufficiale sulle tendenze di viaggio per quest'anno, le cifre attuali delle prenotazioni parlano chiaro: le vacanze al mare e le destinazioni soleggiate a lungo raggio sono molto popolari. Con la sua ampia gamma di offerte, il tour operator offre opzioni di vacanza per tutti i gusti, dalle classiche vacanze al mare alle avventure esotiche.

Kuoni è anche in espansione

Markus Flick, portavoce di Kuoni, Helvetic Tours e Kuoni Specialists, afferma: «Il nostro marchio tradizionale Kuoni offre un'ampia scelta di nuovi viaggi, compresi di andata e ritorno, hotel, escursioni e trasferimenti nel Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria, Svizzera e Alto Adige».

Se volete viaggiare più lontano, Kuoni elenca le destinazioni più gettonate come segue:

Destinazioni top secondo Kuoni Lapponia finlandese

Maldive

Maiorca

Phuket

Creta

Hurghada

Turchia meridionale

Thailandia (varie destinazioni)

Islanda

Mauritius

Flick afferma: «Tuttavia, ci saranno ancora dei cambiamenti in questo ordine». Le classiche destinazioni per le vacanze al mare, come le Isole Baleari o la Grecia, vengono tradizionalmente prenotate con un preavviso molto breve.

Le offerte delle agenzie di viaggio si basano sui collegamenti aerei esistenti organizzati dalle compagnie aeree. Ma come si presenta il programma dei voli?

Il nuovo orario dei voli Swiss ed Edelweiss

Swiss aggiunge diverse nuove destinazioni al suo programma da Zurigo. Da marzo a ottobre 2024, i viaggiatori potranno volare anche verso le seguenti città:

Nuovi voli da Zurigo Nis (Serbia): una destinazione emergente nei Balcani.

Heringsdorf (Germania): perfetta per chi cerca il relax sul Mar Baltico.

Montpellier (Francia): ideale per soggiorni in città e viaggi nel Mediterraneo.

Dubrovnik (Croazia): una delle mete preferite dai turisti di tutto il mondo.

Anche il servizio da Ginevra viene ampliato: il collegamento diretto con Berlino, lanciato in inverno, viene mantenuto e sarà disponibile anche in estate.

Oltre alle nuove rotte, Swiss sta aumentando la frequenza dei collegamenti esistenti, ad esempio verso Manchester (Inghilterra), Cracovia (Polonia), Kosice (Slovacchia) e Copenhagen (Danimarca).

La compagnia aerea sorella, Edelweiss, sta aggiungendo nuove emozionanti destinazioni alla sua offerta:

Edelweiss amplia la rete di rotte esotiche Bristol (Inghilterra): città affascinante con un tocco culturale.

Calvi (Corsica): un consiglio per gli amanti della natura e delle spiagge.

Tbilisi (Georgia): la porta del Caucaso, con un affascinante mix di vecchio e nuovo.

Terceira (Azzorre): una destinazione da sogno per gli amanti della natura e dell'avventura.

Zara (Croazia): perfetta combinazione di vacanza al mare e scoperta culturale.

Kittilä (Finlandia), precedentemente una destinazione invernale, sarà servita per la prima volta anche in estate a partire dal prossimo anno.

L'orario estivo Swiss ed Edelweiss 2024 è valido dal 30 marzo 2024 al 25 ottobre 2025. Con le nuove destinazioni e i voli aggiuntivi, le compagnie aeree rispondono alla crescente domanda di destinazioni in Europa e oltre.