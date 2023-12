Ecco le personalità celebri o di spicco che ci hanno lasciato nel 2023

Il 12 giugno si spegne all'Ospedale San Raffaele di Milano Silvio Berlusconi a causa di una leucemia cronica. La provenienza degli ingenti capitali con cui ha iniziato il suo lavoro di imprenditore è oscura. Ottiene fideiussioni dalla Banca Rasini, usata dalla mafia nel nord per il riciclaggio di denaro. Fra i clienti c'erano Totò Riina, Bernardo Provenzano e Pippo Calò. I suoi legami con la mafia sono stati stabiliti anche più tardi, nel corso di procedimenti giudiziari. Marcello Dell'Utri, suo fedelissimo collaboratore, è stato condannato a 7 anni di carcere nel 2014 per concorso esterno in associazione mafiosa essendo stato riconosciuto mediatore tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. È stato membro della P2, loggia massonica, scioltasi nel 1982 poiché diventata, sotto Licio Gelli, eversiva. Nel 1994, visto il vuoto creatosi in politica a causa dello scandalo Tangentopoli, ha fondando Forza Italia con cui vince le elezioni. Non estranei al successo sono state le prese di posizione in suo favore di volti noti della TV di Mediaset, da lui fondata anni prima. È stato 4 volte presidente del Consiglio dei ministri. Sotto di lui, secondo «La Repubblica» sono state votate 19 leggi «ad personam», che hanno procurato a lui o ai suoi protetti, benefici diretti, come ad esempio, il diritto di non comparire nei numerosi processi a suo carico, se impegnato in attività di governo (Legittimo impedimento). A livello internazionale si è fatto conoscere per lo scandalo a sfondo sessuale Rubygate, per il quale è finito sotto processo, scoppiato negli anni 2010-2011. Da allora i termine «bunga bunga» è associato ai festini erotico-sessuali organizzati nella villa di Arcore da Berlusconi, che allora era presidente del Consiglio.

Immagine: KEYSTONE