Ecco i matrimoni delle celebrità più belli del 2023

Luca Hänni e la sua Christina si sono sposati ad agosto. Hanno poi trascorso la luna di miele in Sudafrica e alle Seychelles. Instagram/christina.haenni

Nel 2023 molte celebrità hanno osato camminare lungo la navata nuziale. Ecco uno sguardo ai momenti salienti dei matrimoni VIP più belli dell'anno.

Hai fretta? blue News riassume per te Molte coppie di celebrità si sono sposate nel 2023.

Ad esempio, Marc Anthony ha sposato la modella paraguaiana e vincitrice di Miss Universo Nadia Ferreira.

Anche Luca Hänni e Christina Luft hanno detto: «Sì, lo voglio». Mostra di più

Quest'anno molte coppie di celebrità si sono sposate. Mentre alcune di loro si sono giurate amore eterno in modo discreto, altre hanno festeggiato la loro unione in pompa magna.

Ecco i momenti salienti dei più bei matrimoni VIP del 2023.

Luca Hänni e Christina Luft

Luca Hänni (29 anni) e Christina Luft (33) si sono giurati amore eterno il 22 agosto durante un'intima cerimonia di nozze in un ambiente familiare in Piemonte. La sera prima gli ospiti erano stati invitati a un pizza party. La coppia si è incontrata nel 2020 allo spettacolo di danza RTL «Let's Dance», dove non solo ha incantato il pubblico e la giuria con le sue esibizioni, ma si è anche fatta strada ballando nel cuore dell'altro. Come scrive con orgoglio su Instagram, la cantante e ballerina ha preso il cognome di suo marito: congratulazioni alla signora e al signor Hänni!

Marc Anthony e Nadia Ferreira

Marc Anthony (55) e Nadia Ferreira (24) hanno detto «sì, lo voglio» a gennaio. Per quanto abbagliante sia stata la celebrazione al Pérez Art Museum di Miami, nello Stato americano della Florida, la lista degli invitati era ancora più glamour: tra le diverse celebrità presenti c'erano David e Victoria Beckham, Salma Hayek, Luis Fonsi e Maluma.

La principessa Iman bint Abdullah e Jameel Alexander Thermiotis

La principessa Iman (27), la figlia maggiore del re Abdullah II e della regina Rania di Giordania, ha celebrato un vero matrimonio da favola a marzo. Il Palazzo Beit Al-Urdun ad Amman è servito come location per la cerimonia da sogno, dove ha detto «sì» al suo fidanzato di lunga data Jameel Alexander Thermiotis (29) in un elegante abito da sogno di Dior alla presenza di circa 150 ospiti. Il matrimonio è stato trasmesso in diretta dalla televisione giordana.

Sofia Richie ed Elliot Grainge

Sofia Richie (25) ed Elliot Grainge (30) sono ufficialmente marito e moglie da aprile. La modella ha condiviso lo splendido weekend di nozze su Instagram: la celebrazione si è svolta nel lussuoso Hotel du Cap-Eden-Roc ad Antibes, sulla Costa Azzurra. Alla presenza del padre della sposa Lionel Richie, della sorella della sposa Nicole e di star come Paris Hilton e Cameron Diaz, Sofia ha pronunciato la sua promessa di matrimonio al direttore discografico, indossando un abito da sposa su misura di Chanel.

Alvaro Soler e Melanie Kroll

Alvaro Soler (32) e Melanie Kroll (25) hanno pubblicato le foto del loro matrimonio solo in seguito. I due avevano già celebrato le nozze civili a Berlino a fine maggio. A giugno la coppia ha festeggiato nuovamente il loro amore per tre giorni in una cerchia più ristretta: si sono scambiati nuovamente le promesse nuziali in un'antica villa in riva al lago a Potsdam, città natale di Kroll. Il cantante ispano-tedesco e la modella non svelano molto della loro vita privata. Infatti sono apparsi insieme in pubblico per la prima volta solo nel 2022.

Colton Underwood e Jordan C. Brown

L'ex scapolo americano Colton Underwood (31) ha sposato il suo compagno Jordan C. Brown (41) a maggio durante un evento di tre giorni nella Napa Valley, nello Stato americano della California. I piccioncini si sono uniti in matrimonio davanti a circa 200 invitati. Prima c'era stato un pranzo e una festa di benvenuto a bordo piscina a tema discoteca con la famiglia e gli amici. Underwood ha annunciato di essersi sposato nel dicembre 2021 dopo aver fatto coming out ufficialmente nell'aprile dello stesso anno. Su Netflix è uscito il documentario «Coming Out Colton» sull'ex giocatore di football professionista.

Barbara Palvin e Dylan Sprouse

A luglio la modella Barbara Palvin (30) e l'attore Dylan Sprouse (31) si sono scambiati le fedi nuziali. I due si sono conosciuti circa sei anni fa e da allora sono inseparabili. La coppia ha celebrato il matrimonio nel Paese natale di Palvin, l'Ungheria. Indossando un abito di Vivienne Westwood, la sposa ha incantato i 115 invitati nella tenuta dei suoi genitori.

Sara Nuru

Sara Nuru (34), vincitrice del reality televisivo «Germany’s Next Top Model», ha detto quest’estate «sì, lo voglio!» al padre di suo figlio, un imprenditore svizzero dei media. Le celebrazioni si sono svolte in Svizzera. Dopo il matrimonio civile presso l'ufficio dello stato civile di Zurigo nel Kreis 1, il giorno successivo hanno avuto luogo una cerimonia e una festa in una cantina vicino alla città sulla Limmat. In totale, la modella è apparsa con tre abiti diversi: uno senza spalle per l'anagrafe, un capo firmato sartoriale a collo alto senza velo per la cerimonia e un abito con scollo all'americana per la sera.

Vanessa Hudgens e Cole Tucker

Un matrimonio da sogno nella giungla del Messico: dopo alcuni giorni di voci secondo cui Vanessa Hudgens (34) e Cole Tucker (27) si sarebbero sposati, l'attrice di «High School Musical» e il giocatore di baseball hanno confermato che si erano giurati amore eterno all'inizio di dicembre. Lo scenario era l'Azulik Resort di Tulum, di cui Hudgens ha detto di «essersi innamorato immediatamente». La coppia si è sposata davanti a circa 100 amici e familiari.