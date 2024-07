Ecco quali bevande accorciano in modo drastico l'aspettativa di vita

Le bibite zuccherate accorciano l'aspettativa di vita. imago

Il consumo eccessivo di bevande analcoliche può accorciare l'aspettativa di vita fino al 15%. È la conclusione di un nuovo studio che mostra, con sorpresa, come pure le bevande dietetiche e senza zuccheri fanno parte di questo dato.

Che gli alimenti altamente trasformati come pizza surgelata, salumi, cotolette, salsicce e barrette di cioccolato non siano salutari non è certo una constatazione sorprendente.

Un nuovo studio non ancora pubblicato del National Cancer Institute di Bethesda, nel Maryland, dimostra però che anche le bevande dietetiche possono ridurre l'aspettativa di vita fino al 15%, come scrive la CNN.

Gli alimenti sono classificati da quelli non trasformati - alimenti integrali come frutta e verdura - a quelli altamente trasformati come salumi e insaccati.

Le bevande dietetiche sono considerate alimenti altamente trasformati perché contengono dolcificanti artificiali come aspartame, acesulfame di potassio e stevia, oltre ad altri additivi.

Lo studio preliminare analizza i dati raccolti dal 1995 su oltre 500'000 americani di età compresa tra 50 e 71 anni. I ricercatori hanno collegato i dati nutrizionali con i tassi di mortalità.

«Le bibite dietetiche hanno contribuito maggiormente al consumo di alimenti altamente trasformati. Le bibite zuccherate erano al secondo posto», spiega l'autrice principale dello studio, Erikka Loftfield.

Rischio di malattie cardiache o diabete

Secondo lo studio, questo aumenta il rischio di morire per malattie cardiache o diabete.

«La carne e le bevande analcoliche altamente trasformate erano alcuni dei sottogruppi di alimenti altamente trasformati più fortemente associati al rischio di mortalità», spiega Loftfield.

Ma per la ricercatrice c'è una soluzione semplice al problema: «Dovremmo concentrarci su una dieta ricca di alimenti integrali». E bere tè e acqua invece di bevande zuccherate e/o dietetiche.