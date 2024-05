La vaccinazione contro il Covid ha causato gravi effetti collaterali in alcune persone. Immagine: Sven Hoppe/dpa

In alcuni casi, la vaccinazione contro il Covid ha causato gravi problemi di salute. A differenza della Germania, in Svizzera le persone colpite sono ancora in attesa di un risarcimento. L'UFSP controbatte alle accuse.

Dal marzo 2023, centinaia di persone in Germania hanno ricevuto un indennizzo per i danni alla salute causati da una vaccinazione contro il Sars-CoV-2.

La situazione è diversa in Svizzera: delle circa 300 richieste ricevute dal Consiglio federale, nessuna è stata ancora approvata.

Le persone colpite raccontano di effetti collaterali talvolta gravi.

Le vaccinazioni hanno contribuito a contenere la pandemia di Covid in tutto il mondo e ha salvato milioni di persone. Ma hanno causato gravi effetti collaterali in certe persone, alcune delle quali soffrono ancora oggi.

Secondo una stima dell'ospedale universitario di Marburgo, in Germania, da 20 a 30 persone su 100.000 vaccinate hanno avuto gravi problemi di salute.

Se si estrapola questa cifra al numero di persone vaccinate in Svizzera, tra le 1.200 e le 1.800 potrebbero aver subito danni da vaccino.

In Germania, lo Stato è accorso in aiuto delle persone colpite: centinaia di persone hanno ricevuto un indennizzo dal marzo 2023. In Svizzera, invece, non è stato ancora versato denaro, come riporta SRF.

Al Consiglio federale sono arrivate 300 richieste

Secondo la legge sulle epidemie, questo è possibile anche in Svizzera, ma a quanto pare non viene applicato: «Finora sono pervenute alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno (DFI) circa 300 domande. A oggi non è stato concesso alcun risarcimento», scrive l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in risposta a una richiesta della SRF.

Gregor Haab, presidente dell'Associazione svizzera per la sindrome post vaccinale, non ha alcuna simpatia per questo comportamento: «A più di tre anni dall'inizio della campagna di vaccinazione, abbiamo l'impressione che la questione venga nascosta sotto il tappeto».

Anche la famiglia di Haab è colpita: sua figlia ha sofferto di vertigini, attacchi di emicrania e problemi di equilibrio da quando è stata vaccinata. Ogni sforzo provoca un piccolo crollo.

Sua moglie soffre di disturbi simili, con disturbi visivi cronici, vertigini e forte stanchezza.

L'UFSP controbatte alle accuse

Le preoccupazioni dell'Associazione svizzera per la sindrome post vaccinale sono finora cadute nel vuoto presso le autorità sanitarie. «Non si fa nulla per il post-vaccino», afferma Gregor Haab.

L'UFSP non è d'accordo: «Prendiamo la questione molto seriamente e manteniamo il dialogo con le varie parti interessate», ha dichiarato l'ufficio federale secondo quanto riportato dalla SRF.

Delle domande di risarcimento presentate, circa 30 sono ancora in sospeso. Tra queste c'è quella di Michael Hirt, la cui moglie è praticamente disabile dopo la vaccinazione contro ilSars-CoV-2 dell'aprile 2021.

Hirt ha presentato una domanda per la moglie un anno e mezzo fa e sta ancora aspettando una decisione.

Hirt: «Mia moglie passa 18 ore al giorno sdraiata»

«Mia moglie passa 18 ore al giorno sdraiata e le restanti ore su una sedia a rotelle», ha dichiarato il consulente indipendente alla SRF. Non è in grado di badare a se stessa e dipende dall'assistenza.

I medici hanno diagnosticato alla 57enne la sindrome da tachicardia posturale ortostatica (POTS). Chi soffre di POTS si trova in una condizione per cui, quando si alza, il sangue rimane nella parte inferiore del corpo invece di scorrere. Questo provoca una frequenza cardiaca irregolare, con oltre 100 battiti al minuto. La donna soffre anche di vertigini e di attacchi di vertigine.

Il figlio della coppia ha ricevuto la stessa diagnosi. Di conseguenza, ha dovuto abbandonare gli studi.

La famiglia Hirt ha ora preso accordi per consentire alla moglie e al figlio di condurre una vita degna di essere vissuta. Non si sa esattamente cosa significhi. In ogni caso, dal giugno 2023 non ci sono più contatti con l'Ufficio federale.