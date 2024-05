Fan in attesa del concerto di Taylor Swift alla Defense Arena, vicino a Parigi, lo scorso 9 maggio. (foto d'archivio) Keystone

La star del pop americana Taylor Swift ha fatto cantare e ballare 180.000 fan durante i suoi 4 show parigini una decina di giorni fa. Secondo diverse testimonianze che affollano il web, fra gli «swifties» si è formato un cluster e una lieve ripresa del Covid.

SDA

La cantante si sarebbe lasciata alle spalle una scia di contaminati fra venerdì 10 maggio e domenica 12 alla Défense Arena.

Diversi video che circolano su Tiktok diffondono il messaggio «Se eri al concerto di Taylor Swift, fai un tampone» e alcuni giornali parlano di cluster: «Sappiamo dall'inizio che questi grandi eventi come i concerti aumentano la trasmissione del virus», ha detto a Bfm Tv Serge Smadja, uno dei capi di Sos Médicins.

Nulla di provato o di dimostrabile, comunque, assicurano gli esperti, visto che la circolazione del virus è ormai libera, non viene rilevata come ai tempi della pandemia se non osservando il numero ormai bassissimo di chi si sottopone a un tampone in farmacia o dal medico o quello di chi finisce in ospedale.

Tuttavia, un lieve aumento dei casi sembra essere stato osservato sul numero degli over 75 finiti al pronto soccorso. Per Sos Médicins, le curve hanno iniziato un'ascesa, anche se restano a livelli estremamente bassi.

Sempre su Bfm Tv, una fan americana venuta a Parigi per i concerti e tornata con il Covid, ha detto: «Sono stata molto sorpresa al mio ritorno di essere stata contaminata, ma erano 15 anni che non andavo in Francia, ed è valsa la pena anche prendersi il Covid...».

SDA