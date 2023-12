L'incendio seguito all'esplosione in Galles. Keystone

Una potente esplosione d'origine verosimilmente accidentale ha devastato nelle scorse ore una struttura industriale vecchia di un'ottantina d'anni in Galles, innescando un vasto incendio e provocando secondo un primo bilancio alcuni feriti.

Lo riportano i media britannici precisando che l'episodio è avvenuto nella Treforest Industrial Estate, a Pontypridd, nel cuore di una delle storiche aree minerarie gallesi, e che i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per tutta la notte e buona parte della mattinata per cercare di circoscrivere l'impressionante rogo mostrato dalle immagini delle tv.

Nessuno dei feriti – tra intossicati, ustionati o persone investite da detriti – risulta in gravi condizioni, a quanto ha riferito il deputato Stephen Davies, eletto nel collegio della zona, testimone oculare dell'accaduto. Ma almeno un individuo viene dato per disperso, e non è chiaro se si sia allontanato o possa aver avuto a che fare con lo scoppio.

Le strade circostanti sono state intanto chiuse per diverse ore dalla polizia per facilitare il lavoro dei servizi d'emergenza e limitare gli effetti dell'enorme nube di fumo sollevatasi attorno al complesso. Mentre è stata aperta un'indagine per accertare le cause del disastro.

SDA