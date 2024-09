Huw Edwards, ex presentatore della BBC, condannato per pedofilia Keystone

È stato condannato Huw Edwards, il 63enne ex anchorman simbolo della Bbc riconosciutosi colpevole del possesso di decine d'immagini a carattere pedopornografico. La pena di sei mesi di carcere è stata sospesa con l'obbligo di seguire il programma per la rieducazione.

Lo ha stabilito la Westminster Magistrates' Court di Londra. Il giudice nel pronunciare la sentenza ha detto che la reputazione dell'ex volto noto dell'emittente pubblica britannica è «distrutta».

Nella serie di reati «ripugnanti» elencati è emerso anche che Edwards aveva pagato migliaia di sterline per ottenere foto e video dal dark web.

La sospensione condizionale della pena per Edwards ha una durata di due anni, periodo nel quale non deve reiterare i reati della condanna se vuole restare in libertà.

Ecco perché non va in galera

Il giudice Paul Goldspring ha affermato che quanto fatto dall'ex anchorman è «estremamente grave», a fronte anche dell'età delle vittime (dai 6 ai 15 anni) finite nelle immagini al centro del processo, ma Edwards non rappresenta un pericolo per i bambini.

Quindi non è necessario il suo incarceramento, considerata anche la volontà di sottoporsi al trattamento di riabilitazione e la piena ammissione delle colpe. Verrà inoltre inserito nel registro dei molestatori sessuali per sette anni, e dovrà quindi notificare alla polizia i suoi spostamenti.

La BBC: «Ha tradito il pubblico»

Subito dopo la sentenza, la Bbc ha diffuso una nota in cui si afferma che Edwards ha tradito non solo l'emittente britannica «ma il pubblico che riponeva la sua fiducia in lui».

E ancora: «Siamo sconvolti dai suoi reati». Edwards sempre scuro in volto durante la lettura della sentenza è uscito, accompagnato dai suoi legali, dal tribunale londinese con la valigia trolley con cui era entrato.

Nel pieno dello scandalo l'ex anchorman era stato ricoverato in ospedale con gravi problemi di salute mentale e forme di depressione aggravate dall'essere finito sui principali tabloid del Regno Unito.

Lo scoppio dello scandalo

Era stato il Sun del gruppo Murdoch nell'estate del 2023 a fare emergere le prime accuse, che però non avevano portato ad alcuna azione penale da parte di Scotland Yard.

Secondo la polizia infatti non era emersa nessuna prova di reato. Ma nuove accuse avevano portato la giustizia inglese a rinviarlo a giudizio per pedofilia lo scorso luglio, dopo le sue dimissioni dalla Bbc.

Almeno 4 gli eventi importanti che ha vissuto

Nel corso della sua lunga carriera, Edwards viene soprattutto ricordato per l'annuncio al mondo della morte della regina Elisabetta l'8 settembre del 2022, ma anche per aver commentato il matrimonio di William e Kate, l'apertura dei Giochi Olimpici di Londra nel 2012 e più recentemente l'incoronazione di re Carlo III, il 6 maggio dell'anno scorso.

