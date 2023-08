Immagine illustrativa Christoph Soeder/DPA

Mentre si reca a un festival, la sua auto rimane senza benzona. Così un uomo prende il suo monopattino elettrico per andare alla stazione di servizio. Problema: si trova in mezzo a un'autostrada germanica.

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo di 27 anni è stato fermato dalla polizia sull'autostrada tedesca A2 perché stava guidando un e-scooter.

Ha detto agli agenti che la sua auto era in panne per mancanza di benzina e che stava andando alla stazione di servizio più vicina. Mostra di più

Un uomo di 27 anni ha guidato un monopattino elettrico lungo un'autostrada nello Stato tedesco della Bassa Sassonia. Ha dichiarato che la sua auto si era fermata per mancanza di benzina e che stava andando alla prossima stazione di servizio.

La vicenda è stata resa nota martedì dalla polizia di Braunschweig. L'uomo è rimasto intransigente e lo scooter è stato confiscato.

La polizia autostradale ha fermato il conducente dell'e-scooter lunedì sull'autostrada 2 nel distretto di Helmstedt, in direzione di Hannover.

Secondo il rapporto di polizia, la sua auto si è fermata per mancanza di benzina mentre si stava recando a un festival con tre compagne. Ha spiegato agli agenti che non aveva tempo per aspettare i soccorsi. Le forze dell'ordine hanno inoltre scoperto che che l'e-scooter non era assicurato.

L'auto con le compagne si trovava a circa 500 metri di distanza sulla carreggiata. Insieme agli occupanti, gli agenti hanno spinto l'auto in un parcheggio.

Poiché il 27enne voleva ripartire con l'e-scooter non assicurato, lil mezzo a due ruote gli è stato confiscato.

L'uomo è stato denunciato per reati penali e amministrativi.